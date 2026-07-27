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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين .. ساوايست اس 07 و جيتور اكس 70 بلس 2027

ساوايست اس 07 و جيتور اكس 70 بلس
ساوايست اس 07 و جيتور اكس 70 بلس
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 07 و جيتور اكس 70 بلس موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور اكس 70 بلس موديل 2027

جيتور اكس 70 بلس موديل 2027

تحتوي سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيتور اكس 70 بلس موديل 2027

جيتور اكس 70 بلس موديل 2027

تستمد سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيتور اكس 70 بلس موديل 2027

جيتور اكس 70 بلس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

تمتلك سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

تحصل سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

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