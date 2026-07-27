رفع 750 طن مخلفات في يوم واحد من مدن الغربية.. واستمرار حملات النظافة لاستعادة المظهر الحضاري

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع التراكمات التاريخية وبؤر المخلفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وخطة المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال المنفذة اليوم عن رفع 750 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع 200 طن بحي أول المحلة الكبرى، و100 طن بحي ثان المحلة الكبرى، و100 طن بمركز ومدينة كفر الزيات، إلى جانب رفع 80 طنًا بمركز طنطا، و70 طنًا بكلٍ من مركز ومدينة المحلة الكبرى وحي ثان طنطا.

وشملت الأعمال رفع 50 طنًا بحي أول طنطا، و40 طنًا بكلٍ من مركزي بسيون والسنطة، وذلك ضمن خطة المحافظة اليومية للتعامل مع بؤر المخلفات ورفعها أولًا بأول، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، تنفيذًا لخطة المحافظة الهادفة إلى القضاء على التراكمات التاريخية، وتحقيق بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بأهالي الغربية.