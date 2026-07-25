محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية فيشا سليم بمركز طنطا.. صور

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية فيشا سليم التابعة لمركز طنطا ، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2615 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1584 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 68 تحليل دم، و 28 تحليل طفيليات، و 19 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 297 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 1031 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان ل 26 حالة، كما تم تنظيم 14 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 409 مترددًا، وشارك 357 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.