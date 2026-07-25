الأهلي وبرشلونة.. 65 عاما من الذكريات تمهد لقمة تاريخية في كامب نو

حين يلتقي الأهلي مع برشلونة الإسباني في كأس خوان غامبر يوم 19 أغسطس 2026، لن تكون المباراة مجرد لقاء ودي يسبق انطلاق الموسم، بل حدثا استثنائيا يحمل بين طياته الكثير من الدلالات التاريخية والإنسانية والرياضية.

مواجهة تتجاوز الودية وتكتب فصلًا جديدًا في تاريخ العملاقين

فالمباراة ستكون أول مواجهة يحتضنها ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد إعادة افتتاحه عقب مشروع التطوير الضخم، كما أنها تعيد إحياء صدام كروي غاب عن الجماهير منذ 17 عامًا، ليعود أحد أشهر أندية إفريقيا إلى معقل النادي الكتالوني في أمسية ينتظرها عشاق الكرة حول العالم.

تاريخ المواجهات تفوق كتالوني وسعي أهلاوي لكسر العقدة

يحمل سجل المواجهات السابقة أفضلية كاملة لبرشلونة، إذ التقى الفريقان ثلاث مرات، انتهت جميعها بانتصارات للفريق الإسباني.

البداية كانت عام 1961 على ملعب مختار التتش بالقاهرة، عندما حقق برشلونة فوزا كبيرا بنتيجة 6-1، وسجل أسطورة الأهلي طه إسماعيل الهدف الوحيد للفريق الأحمر.

وبعد غياب دام 46 عامًا، عاد الفريقان للقاء مجددا في احتفالات الأهلي بمئويته عام 2007 على استاد القاهرة، ليكرر برشلونة تفوقه بالفوز برباعية نظيفة أمام أكثر من 70 ألف متفرج.

أما المواجهة الثالثة فجاءت في لندن عام 2009 ضمن بطولة كأس ويمبلي الودية، ونجح برشلونة في الفوز بنتيجة 4-1، بينما حمل هاني العجيزي راية التسجيل للأهلي.

واليوم، يدخل الأهلي المواجهة الرابعة باحثا عن كتابة صفحة مختلفة في تاريخ لقاءاته مع العملاق الكتالوني.

حمزة عبد الكريم قصة وفاء تتحول إلى مواجهة مؤثرة

من أكثر المشاهد المنتظرة في اللقاء ظهور المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بقميص برشلونة لأول مرة أمام ناديه السابق الأهلي، بعد انتقاله رسميًا إلى الفريق الكتالوني.

وسيجد اللاعب نفسه أمام اختبار عاطفي استثنائي، إذ سيواجه زملاء الأمس في مباراة ينتظر أن تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري واسع داخل مصر وإسبانيا، لتصبح قصته أحد أبرز عناوين الأمسية.

كأس خوان غامبر أكثر من بطولة ودية

وتعد كأس خوان غامبر واحدة من أعرق البطولات الودية في أوروبا، وأطلقها برشلونة عام 1966 تكريما لمؤسس النادي، السويسري جوان غامبر.

وأصبحت البطولة تقليدا سنويًا يفتتح به برشلونة موسمه الجديد أمام جماهيره، حيث تشهد تقديم الصفقات الجديدة واستعراض جاهزية الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وفي نسخة 2025، توج برشلونة باللقب بعد فوزه الكبير على كومو الإيطالي بخماسية نظيفة، لكن المباراة أقيمت آنذاك على ملعب يوهان كرويف بسبب استمرار أعمال تطوير كامب نو.

كامب نو يفتح أبوابه من جديد

تمنح مواجهة الأهلي وبرشلونة قيمة تاريخية إضافية، إذ ستكون أول مباراة رسمية يستضيفها كامب نو بحلته الجديدة، وهو ما يضفي على اللقاء أجواء احتفالية استثنائية، وسط حضور جماهيري مرتقب وإقبال إعلامي عالمي.

كما تمثل المباراة فرصة للأهلي لإبراز مكانته كأحد أكبر أندية القارة الإفريقية، فيما يسعى برشلونة للاحتفال بعودة معقله التاريخي بأداء يليق بتاريخه العريق.

موعد ينتظره عشاق الكرة

عندما تنطلق صافرة المباراة مساء 19 أغسطس، ستكون الجماهير على موعد مع أكثر من مجرد لقاء ودي؛ إذ ستلتقي ذاكرة الماضي بطموحات المستقبل، وسيحاول الأهلي كسر الهيمنة الكتالونية الممتدة منذ أكثر من ستة عقود، بينما يسعى برشلونة إلى مواصلة تفوقه التاريخي في ليلة ينتظر أن تبقى عالقة في ذاكرة جماهير الناديين.