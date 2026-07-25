مسؤول في وزارة الصحة السورية: 35 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون

قال مسؤول في وزارة الصحة السورية لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم السبت إن 35 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب على طريق دير الزور - دمشق.

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا، نقلاً عن وزارة الداخلية، أن التصادم وقع بين حافلة تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي وحافلة ركاب مدنية.

فيما قال قبلها التلفزيون السوري بوفاة 19 شخصا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور.

ذكرت وكالة سانا أن وزارة الدفاع ترسل مروحيات للمشاركة في إجلاء مصابي وضحايا حادثة اصطدام حافلتي طريق دمشق دير الزور.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى سوريا اليوم السبت في أول زيارة لرئيس المنظمة الدولية منذ ما قبل اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، سيؤكد جوتيريش دعمه للمرحلة الانتقالية في سوريا، بعد أكثر من عام ونصف من قيام السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بالإطاحة ببشار الأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.