قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأطباء يناقشون تطوير التعليم الطبي وتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة الصحية
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس
العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
تفوق واضح للفتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2026
ماشي عكس.. القبض على سائق توك توك في القطامية
بولندا تحقق في تحذيرات بيلاروسية بشأن هجوم إرهابي محتمل
بحضور مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.. سفارة مصر في بغداد تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو | صور
وزير الدفاع الإيطالي يعرض منصبا استشاريا على نظيره الأوكراني المُقال
اتفاقية تجارة حرة كندية إكوادورية لإعفاء 99.6% من الصادرات من الرسوم الجمركية
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
عاجل.. كاف يخطر الزمالك بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا رسميا
مفاجأة بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول في وزارة الصحة السورية: 35 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون

حادث في سوريا
حادث في سوريا
محمد على

قال مسؤول في وزارة الصحة السورية لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم السبت إن 35 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب على طريق دير الزور - دمشق.

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا، نقلاً عن وزارة الداخلية، أن التصادم وقع بين حافلة تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي وحافلة ركاب مدنية.

فيما قال قبلها التلفزيون السوري بوفاة 19 شخصا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور.

ذكرت وكالة سانا أن وزارة الدفاع ترسل مروحيات للمشاركة في إجلاء مصابي وضحايا حادثة اصطدام حافلتي طريق دمشق دير الزور.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى سوريا اليوم السبت في أول زيارة لرئيس المنظمة الدولية منذ ما قبل اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، سيؤكد جوتيريش دعمه للمرحلة الانتقالية في سوريا، بعد أكثر من عام ونصف من قيام السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بالإطاحة ببشار الأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.

مسؤول وزارة الصحة السورية سانا وزارة الداخلية السورية حافلتين دير الزور دمشق السوري التلفزيون السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

جنينة حيوانات الجيزة

بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على عاطل تعدى على جدته المسنة بالضرب في الغربية

انقلاب سيارة ملاكى

مصرع محاسب وابنه الرضيع فى انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى الغربى

أرشيفية

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهم بإنهاء حياة أمه وشقيقته في النزهة

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد