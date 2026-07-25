قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط اتوبيس في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة دون إصابات
أحمد حسام عوض: مواجهة برشلونة خطوة تعكس مكانة الأهلي وتاريخه
تصعيد القيادات الشابة والاعتماد على الكفاءات.. تفاصيل حركة تنقلات الشرطة 2026
إلحاق مجموعة من أوائل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعمل بوزارة التربية والتعليم
حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة.. د. عطية لاشين يحسم الجدل
مخدش فرصته.. جراديشار ظالم أم مظلوم في الأهلي؟| معلومات مثيرة
دفاعات الأهلي بخير.. الحسين عموتة يتحفظ على صفقة مدافع سوبر
دورى الأبطال والكونفدرالية.. الأهلي يترقب قرار حسم الرخصة الإفريقية
رئيس بشكتاش: قدمنا عرضنا الأخير لـ محمد صلاح.. والقرار الآن بيد اللاعب ووكيله
فيديو يثير الجدل.. شاب يرقص فوق ماسورة غاز في حفل زفاف ببشتيل
الامن يفحص وفاة طالبة في ظروف غامضة بالمنوفية
جديد فى الأهلي.. المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي سوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تكثف جهودها لمكافحة الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

كثفت أجهزة الأمن العام الصينية جهودها لمواجهة مجموعة متنامية من الجرائم التي تُرتكب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بدءا من عمليات الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق وسرقة الهوية، وصولا إلى نشر المعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الأمن العام الصينية، جيانج قوه لي - في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شيخوا)، اليوم، السبت - إن الشرطة الصينية تتخذ إجراءات متعددة للتعامل مع الجرائم الناشئة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي قد تنتهك الخصوصية الشخصية وتقوض الثقة العامة، بل وتشكل مخاطر على الأمن القومي.

وأضاف أن هذه الجرائم تتضمن بشكل متزايد استخدام التكنولوجيا لانتحال الهويات، واختراق أنظمة المعلومات، وسرقة البيانات الشخصية والممتلكات، إلى جانب ارتكاب عمليات احتيال، ونشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وأشار "جيانج" إلى أن الشرطة كثفت أيضا جهودها لملاحقة الجماعات الإجرامية التي تقدم دعما تقنيا لهذه الأنشطة غير القانونية، بهدف قطع المصادر التي تمكن من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولفت رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الأمن العام الصينية، إلى أن الشرطة الصينية حققت، خلال النصف الأول من العام الجاري، في أكثر من 170 قضية تتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر الشائعات عبر الإنترنت، وتعاملت مع أكثر من 190 شخصا وفقا للقانون.

ونوه "جيانج" بأن التطبيق الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال أضاف خاصية التعرف على المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التحقق من المعلومات المشبوهة، لتعزيز القوانين واللوائح الناظمة للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن وزارة الأمن العام والجهات المعنية الأخرى أصدرت بشكل مشترك قواعد تلزم بوضع علامات على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والمحتوى المركب، بما يساعد العامة على التعرف على هذه المواد وذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الأمن العام جهودها لدفع عملية التشريع بشأن الوقاية من الجرائم الإلكترونية.

أجهزة الأمن العام الصينية الجرائم الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

الطقس

ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الطقس وتحذر المصطافين

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الزمالك

من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: إعادة تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة

مها علي

الضرائب: الإعلام الضريبي ساهم في تعزيز التوعية بدعم وزير المالية

صورة تعبيرية

الإسكان تعلن نتائج قرعة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص ضمن سكن لكل المصريين

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

فيديو

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد