مخدش فرصته.. جراديشار ظالم أم مظلوم في الأهلي؟| معلومات مثيرة

منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، اعتبر كثيرون أن السلوفيني نيتس جراديشار أحد أفضل المواهب الهجومية التي تعاقد معها النادي في السنوات الأخيرة، بعدما أظهر إمكانات فنية كبيرة وقدرة على اللعب بأكثر من أسلوب داخل منطقة الجزاء، إلا أن مشواره مع القلعة الحمراء لم يسر كما كان يتوقعه اللاعب أو الجماهير، ليصبح قريبًا من الرحيل على سبيل الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا.

ورغم أن جراديشار لم يكن في يوم من الأيام سببًا في تراجع مستواه أو خروجه من الحسابات، فإن الظروف الفنية وتغير الأجهزة الفنية وتعدد الصفقات الهجومية كانت العامل الأكبر في تراجع فرص مشاركته، ليصبح واحدًا من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا لسوء حظ داخل الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

بداية واعدة مع كولر

دخل جراديشار سريعًا في حسابات السويسري مارسيل كولر عقب انضمامه، وشارك أساسيًا في عدد كبير من المباريات، مستفيدًا من إصابات وتراجع مستوى بعض المهاجمين، وقدم مستويات جيدة نالت إشادة الجماهير، حيث أظهر قوة بدنية كبيرة وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء، إلى جانب مساهمته في تسجيل وصناعة الأهداف.

ورغم ظهوره بشكل جيد، فإن تألق الفلسطيني وسام أبوعلي بعد عودته للمشاركة غيّر شكل المنافسة في مركز رأس الحربة، ليصبح جراديشار الخيار الثاني في أغلب المباريات.

تغييرات فنية أخرجته من الصورة

بعد رحيل مارسيل كولر وتولي عماد النحاس المسؤولية الفنية بشكل مؤقت، تراجعت مشاركة المهاجم السلوفيني بصورة كبيرة، حيث جلس أغلب الوقت على مقاعد البدلاء، قبل أن تتعقد الأمور أكثر مع استمرار تألق وسام أبوعلي، خاصة خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وهو ما أغلق الباب أمام حصول جراديشار على فرصة حقيقية لإثبات نفسه.

استعاد مستواه.. لكن القرار كان الرحيل

المفارقة أن جراديشار استعاد بريقه بعد رحيل وسام أبوعلي، وقدم مستويات جيدة كلما حصل على فرصة المشاركة، ليؤكد أنه ما زال يمتلك الكثير ليقدمه بقميص الأهلي.

لكن هذا التألق لم يكن كافيًا لتغيير رؤية إدارة الكرة، التي قررت التعاقد مع المهاجم البرتغالي كامويش لتدعيم الخط الأمامي، في صفقة لم تحقق حتى الآن الإضافة المنتظرة، بعدما لم يقدم اللاعب المستوى الذي أقنع الجماهير أو الجهاز الفني.

سيناريو يتكرر

ومع بداية الموسم الجديد، عاد جراديشار إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء فترة وجوده خارج الحسابات الأساسية، إلا أن المشهد تكرر مرة أخرى، بعدما تعاقد النادي مع ثنائي هجومي جديد، المغربي سفيان بن جديدة والجزائري منصف بقرار، لتزداد المنافسة في مركز رأس الحربة، ويصبح اللاعب السلوفيني بعيدًا عن أولويات الجهاز الفني.

وبحسب المعلومات، وافق جراديشار على جميع طلبات إدارة الأهلي بشأن خروجه للإعارة، في ظل اقترابه من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، بحثًا عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة واستعادة بريقه.