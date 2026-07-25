استعدادا لـ الموسم الجديد .. معلومات عن معسكر الأهلي في إسبانيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، على برنامج الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وتقرر سفر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل، للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 14 يومًا.

ويسبق سفر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسين عموتة خوض مباراة ودية أمام نظيره فريق بترول اسيوط الصاعد حديثا إلى بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات الموسم، إذ يسعى عموتة إلى رفع معدلات الانسجام بين العناصر الجديدة والقدامى، إلى جانب تطبيق أفكاره الفنية والتكتيكية خلال فترة الإعداد.ومن المقرر أن يشهد المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا، يتخلله عدد من المباريات الودية التي يستهدف من خلالها الجهاز الفني الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، ومنح الفرصة للعناصر الجديدة لإثبات قدراتها قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي.

وسيختتم الأهلي معسكره الخارجي بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة يوم 19 أغسطس المقبل، في اختبار يعد الأقوى للفريق خلال فترة الإعداد، حيث يطمح الجهاز الفني إلى الاحتكاك بمنافس من الطراز الرفيع قبل ضربة البداية الرسمية للموسم.وتأتي هذه التحضيرات بالتزامن مع تحركات إدارة الأهلي لحسم عدد من الصفقات الجديدة، تنفيذًا لرؤية الحسين عموتة، الذي طالب بتدعيم أكثر من مركز، وعلى رأسها خط الدفاع، في ظل رغبته في رفع مستوى المنافسة داخل الفريق وتوفير أكبر عدد من الخيارات الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.ويأمل الجهاز الفني أن يحقق المعسكر الإسباني أهدافه على المستويين البدني والفني، بما يمنح الفريق أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض الاستحقاقات المحلية والقارية، في موسم ينتظر أن يشهد منافسة قوية على جميع البطولات.