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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. انطلاق البطولة العربية والأفريقية لكرة السرعة بالجزائر.. وعمرو حسين: نسعى لإدراج اللعبة في دورة الألعاب الأفريقية المقبلة

كرة السرعة
كرة السرعة
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت فعاليات البطولة العربية والبطولة الأفريقية لكرة السرعة، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2026، بمشاركة واسعة من المنتخبات والأندية العربية والأفريقية، في واحدة من أكبر البطولات التي تشهدها اللعبة على مستوى القارتين، وسط تطلعات بخروج الحدث بصورة تنظيمية وفنية تليق بالمكانة التي وصلت إليها كرة السرعة.

وأكد المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، أن البطولة تمثل محطة جديدة في مسيرة انتشار اللعبة، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة السرعة خلال السنوات الأخيرة على المستويين العربي والأفريقي.

وقال عمرو حسين: “نسعد بانطلاق هذا الحدث الكبير في الجزائر، التي وفرت جميع عوامل النجاح لاستضافة البطولة، والمشاركة الواسعة تؤكد أن كرة السرعة أصبحت تمتلك قاعدة قوية في أفريقيا والوطن العربي، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل على نشر اللعبة وتطويرها في مختلف الدول.”

وأضاف: “نتطلع إلى منافسات قوية بين جميع المنتخبات والأندية، وهدفنا الأساسي تنظيم بطولة تليق باسم الاتحادين العربي والأفريقي، وتُبرز حجم التطور الفني والتنظيمي الذي وصلت إليه اللعبة.”

وفي سياق متصل، شدد رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة على أهمية استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية المقبلة، مؤكدًا أنها تمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة الرياضة الأفريقية، في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات تنظيمية وإمكانات كبيرة، إلى جانب الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة للرياضة المصرية والقارية.

وأوضح عمرو حسين أن الاتحاد الأفريقي يتطلع إلى إدراج كرة السرعة ضمن البرنامج الرسمي لدورة الألعاب الأفريقية المقبلة، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها اللعبة على المستويين القاري والدولي، واتساع قاعدة ممارستها في العديد من الدول والأفريقية.

ووجّه رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة نداءً إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الكابتن جوهر نبيل، وكافة الجهات المعنية، لدعم ملف إدراج اللعبة ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمنح اللعبة دفعة قوية نحو مزيد من الانتشار، وستوفر فرصة أكبر للاعبي القارة للمنافسة وإبراز قدراتهم في محفل رياضي قاري كبير.

وعلى صعيد منافسات الأندية، يدخل نادي الرواد البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على لقبي البطولة العربية والبطولة الأفريقية، بعدما رسخ مكانته كأحد أبرز أندية كرة السرعة في مصر، بفضل امتلاكه نخبة متميزة من اللاعبين واللاعبات، إلى جانب مساهمته المستمرة في دعم المنتخبات الوطنية بعناصر بارزة.

ويضم فريق الرواد كلًا من: حلا سليم، خديجة عمرو غانم، علا عبد العظيم، جنى كريم، محمد علي، محمد عبدالغفار، أحمد حازم، مهند حازم، وعبدالله علاء، وسط آمال كبيرة في مواصلة تحقيق الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج.

وتتجه أنظار أسرة كرة السرعة العربية والأفريقية إلى الجزائر، انتظارًا لانطلاق منافسات قوية تعكس المستوى المتطور للعبة، وتؤكد استمرار مسيرة انتشارها وترسيخ مكانتها كإحدى الرياضات الأسرع نموًا في القارة الأفريقية والوطن العربي.

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