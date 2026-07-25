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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال يهاجم بيان الزمالك: مائع وتجاهل جوهر مشكلات شركة الكرة

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال جدلًا واسعًا بعد انتقاده بيان مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن ملف تأسيس شركة الكرة، معتبرًا أن البيان لم يقدم حلولًا حقيقية للأزمة التي يعيشها قطاع كرة القدم داخل النادي.

وكتب أحمد جلال، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن ردود الأفعال داخل قطاع الكرة جاءت غاضبة عقب البيان، متسائلًا عن سبب عدم إعلان مجلس الإدارة منح المستثمرين حق إدارة كرة القدم، إذا كان المجلس حريصًا بالفعل على إنجاح مشروع تأسيس شركة الكرة وعدم تعطيله.

وأضاف أن ضخ استثمارات بعشرات الملايين من الجنيهات لن يكون مجديًا في حال استمرار إدارة ملف الكرة بنفس الآليات الحالية، مشيرًا إلى أن المجلس سبق وأن واجه أزمات عديدة، من بينها قضايا إيقاف القيد، إلى جانب رحيل أحمد سيد "زيزو" مجانًا إلى الغريم التقليدي.

وانتقد جلال صياغة البيان، واصفًا إياه بأنه "مائع" ولا يعكس حقيقة الأزمة التي تهدد قطاع الكرة داخل الزمالك، مؤكدًا أن البيان لم يتناول جوهر المشكلات التي تعطل المشروع.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا كان مجلس الإدارة يسعى بالفعل لإنقاذ قطاع الكرة من أزمته الحالية، والتي تسببت في تجميد العديد من الملفات، وتأخر فترة الإعداد، وعدم وضوح الرؤية بشأن مستحقات اللاعبين المتأخرة، فكان من الأولى أن يعلن موافقته الصريحة على تأسيس شركة الكرة، بما يتيح للمستثمرين فرصة تصحيح الأوضاع وإعادة الاستقرار للمنظومة.

أحمد جلال نادي الزمالك الزمالك كرة القدم فيسبوك

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