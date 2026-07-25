برلماني: قيم ثورة 23 يوليو تقود نهضة الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل محطة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، لما حملته من مبادئ وطنية راسخة أسهمت في ترسيخ مفهوم الدولة الحديثة، وتعزيز قيم الاستقلال والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الثورة كانت نقطة تحول تاريخية مهدت الطريق أمام مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف أن القيم التي قامت عليها ثورة يوليو لا تزال تمثل الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتجسد تلك المبادئ في المشروعات القومية الكبرى، وخطط التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية العمرانية غير المسبوقة في مختلف أنحاء الجمهورية.

الدولة نجحت في تحويل مبادئ الثورة إلى واقع ملموس

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في تحويل مبادئ الثورة إلى واقع ملموس من خلال ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، التي تقوم على بناء الإنسان المصري، وتحقيق العدالة في توزيع فرص التنمية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس استمرار الدولة في الوفاء بأهداف الثورة وتطلعات الشعب المصري.

ووجه النائب أحمد جبيلي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة لمواصلة مسيرة البناء والحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.