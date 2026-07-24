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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فعاليات ثقافية وفنية بشمال سيناء احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

فعاليات ثقافية وفنية بشمال سيناء احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
فعاليات ثقافية وفنية بشمال سيناء احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
أ ش أ

احتفلت ثقافة شمال سيناء بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

وذكرت مديرية الثقافة بشمال سيناء، في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الاحتفالية أقيمت ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة، بإشراف أحمد يسري، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وتنفيذ فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

واستهلت الفعاليات بعروض استعراضية ووطنية قدمها فريق الموهوبين بقيادة الفنان مدحت نجيب، على أنغام عدد من الأغنيات الوطنية، منها "مصر أم الدنيا" و"قالوا إيه" و"فرحة مصر" و"بشرة خير"، وسط تفاعل من الحضور.

كما قدمت فرقة العريش للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو عبد المقصود رمضان، باقة من الأغاني الوطنية، من بينها "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، إلى جانب المقطوعة الموسيقية "ابن البلد" وكوكتيل من الأغنيات الوطنية. وشارك الفنان أبو الفتوح عطية بأغنية "عظيمة يا مصر"، فيما قدم الفنانان أشرف المالح وهبة محمد أغنية "مصر يا أم الدنيا"، وقدمت الفنانة أمنية محمود أغنية "مطلوب من كل مصري"، وذلك بإشراف الفنان محمود عمارة، مدير الفرقة.

وأكدت المديرية أن الاحتفالية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز الوعي بتاريخ مصر وإنجازاتها من خلال الفنون والإبداع، وإحياء المناسبات الوطنية، بما يسهم في نشر الثقافة وبناء الوعي المجتمعي، لاسيما مع اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.بما يعكس مكانتها الثقافية ودورها في دعم الحركة الإبداعية على مستوى الجمهورية.

ثقافة شمال سيناء الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء مديرية الثقافة بشمال سيناء

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