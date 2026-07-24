مكمل غذائي مصري طبيعي لإنقاص الوزن يقترب من الإنتاج والطرح بالسوق

قالت الدكتورة رشا حنفي أستاذ التحليل الدوائي، إن المشروع البحثي الخاص بإنتاج مكمل غذائي طبيعي للمساعدة على إنقاص الوزن أصبح على مشارف مرحلة الإنتاج، بعد الاتفاق على بدء إجراءات التسجيل والتصنيع بالتعاون بين الجامعة الألمانية في مصر، والأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، وشركة المهن الطبية المصرية، مشيرة إلى أنه تم عقد الاجتماعات اللازمة واستكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنتج.

وأوضحت حنفي، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنتج عبارة عن مستخلص طبيعي من أجزاء محددة من نبات القمح، وليس من الحبوب نفسها، مؤكدة أن طريقة الاستخلاص المبتكرة تمنح المركبات الطبيعية الموجودة في النبات خصائص تساعد على إنقاص الوزن، وهو ما يميزه عن الصورة الذهنية الشائعة التي تربط القمح بزيادة الوزن.

وأضافت أن المكمل الغذائي يختلف عن الأدوية العلاجية المتداولة لإنقاص الوزن، إذ يصنف كمكمل غذائي طبيعي يتمتع بدرجة أمان أعلى وآثار جانبية أقل مقارنة بالعقاقير العلاجية، لافتة إلى أن معظم المنتجات المتوافرة في الأسواق تعتمد على أدوية مخصصة للعلاج، بينما يمثل هذا المنتج أحد الحلول الطبيعية التي تستهدف دعم التحكم في الوزن.