حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بشارع جمال عبد الناصر بنزلة السمان في الهرم

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملة ميدانية مكبرة لرفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات والتراكمات بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة نزلة السمان التابعة لحي الهرم.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على البيئة، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبحضور محمد صابر، مدير نظافة حي الهرم.

وتم رفع التراكمات والمخلفات من خلال الدفع بالمعدات والفرق الميدانية لتجريد الشارع بالكامل ورفع جميع المخلفات الصلبة والقمامة، واستعادة المظهر الحضاري من خلال التأكيد على إعادة الانضباط والنظافة العامة للمنطقة لما تمثله من أهمية حيوية وسياحية.

وذلك ضمن خطة شاملة تتضمن جولات وحملات مفاجئة لرفع كفاءة منظومة النظافة في مختلف أحياء ومراكز المحافظة، لضمان تقديم خدمات ملموسة للمواطنين والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية والجانبية.