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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللجنة النقابية بنظافة الجيزة تُثمّن قرار المحافظ وقف العمل الميدانى للعمال وقت ذروة الحرارة

الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة
أحمد زهران

ثمّنت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، برئاسة مختار أبو الفتوح، قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بإيقاف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة، في ظل الموجة الحارة، حفاظًا على سلامتهم والحد من تعرضهم للإجهاد الحراري.

وأكدت اللجنة أن القرار يعكس اهتمام محافظ الجيزة بالعاملين وحرصه على توفير بيئة عمل آمنة تراعي الظروف المناخية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تقدير المحافظة للدور الحيوي الذي يؤديه عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري وتقديم خدمات النظافة للمواطنين.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدة أن الحفاظ على صحة العاملين وسلامتهم يأتي في مقدمة الأولويات، ومشيدة بالإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم فرق العمل الميدانية وتمكينها من أداء مهامها في بيئة آمنة.

من جانبه، أكد اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، أن قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، يعكس اهتمامًا كبيرًا بالعاملين بالهيئة وحرصًا على سلامتهم في ظل الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة، مؤكدًا أن الهيئة ستعمل على تنفيذ توجيهات المحافظ بما يحقق الحفاظ على صحة العاملين، مع استمرار تقديم خدمات النظافة بالكفاءة المطلوبة للمواطنين.

وأشار إلى أن العاملين بمنظومة النظافة يمثلون الركيزة الأساسية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدًا أن الاهتمام بسلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من قدرة فرق العمل على أداء مهامها بكفاءة في مختلف أنحاء الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة عمال النظافة

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