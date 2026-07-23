محافظ الجيزة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، معربًا عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وأكد محافظ الجيزة في برقيته: "يطيب لي، سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، ونيابةً عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية والشعبية، بأصدق التهاني القلبية، مقرونةً بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات لوطننا الغالي."

وأضاف المحافظ: "إننا نستلهم من هذه المناسبة الوطنية قيم الإخلاص والعمل والعطاء، ونجدد العهد على مواصلة بذل الجهد لخدمة الوطن والمواطن، والمضي قدمًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة، في ظل قيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الطموحة التي ترسخ مكانة مصر وتحقق تطلعات شعبها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا."

كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والمحافظين، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرخاء، ولشعبها العظيم المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.