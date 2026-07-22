لليوم الثاني.. «نظافة وتجميل الجيزة» ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري حي الهرم

استكملت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة؛ لليوم الثاني على التوالي، الحملة الموسعة لرفع مخلفات الهدم والبناء "الرتش" وتجريد التراكمات في محيط سلم الدائري التابع لحي الهرم

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التصدي للإشغالات وتراكمات المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة، حيث تم الدفع بعدد من المعدات الثقيلة والسيارات التابعة للهيئة لرفع كل المخلفات والأنقاض المتراكمة وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالمنطقة.

وأكدت الهيئة، استمرار حملاتها الميدانية اليومية بكل أحياء ومراكز المحافظة لرفع كفاءة النظافة العامة، والتعامل الفوري مع أي بؤر لتجميع المخلفات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقومون بالتخلص غير القانوني من مخلفات البناء والرتش بالطرق العامة.