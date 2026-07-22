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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويكلف بإعداد تقرير شامل لدعم المنظومة الصحية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر السادس من أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع ممثلي الشعب، لبحث مطالب المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والخدمات المقدمة بمختلف القطاعات، والعمل على دفع جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتقنين، إلى جانب ملف مواجهة الكلاب الضالة، فضلًا عن استعراض عدد من المطالب والمقترحات الخاصة بالمواطنين بعدد من دوائر المحافظة.

وتناول اللقاء الموقف الحالي لمستشفيات أكتوبر المركزي والواحات البحرية والاحتياجات اللازمة من الأطباء والفرق الطبية والأدوية والمستلزمات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بإعداد تقرير شامل يتضمن تقييمًا واقعيًا للخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الواحات البحرية، ورصد الاحتياجات الفعلية اللازمة لدعم المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة والتعاقد مع الأطباء من أبناء الواحات البحرية لدعم الخدمات الصحية بالمناطق النائية.

كما ناقش الاجتماع موقف إنشاء وحدة صحية بمدينة الشيخ زايد في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها المدينة، إلى جانب الموقف التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الطب البيطري وجهاز مدينة السادس من أكتوبر ومجلس الأمناء، لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وتعزيز إجراءات الصحة العامة.

ورحب المحافظ بالمقترح الخاص بدراسة إنشاء مشروع للإسكان الاجتماعي بالواحات البحرية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وطابعها العمراني، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية.

كما وجّه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.
وشهد الاجتماع أيضًا بحث عدد من الطلبات والمقترحات الخاصة بمواطني مناطق أرض اللواء وميت عقبة والعجوزة والدقي، حيث وجّه المحافظ الجهات المختصة بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقواعد المنظمة.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبا المحافظ ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء وائل حسن مدير الاتصال السياسي وصبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد الشناوي، وأحمد ناصر، وعبد السند يمامة، وشيرين صبري، وأحمد الوليد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مجلس النواب

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