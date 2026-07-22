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وزير الكهرباء: استمرار خطة دعم وتقوية الشبكة القومية لمواكبة الزيادة فى الطلب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: استمرار خطة دعم وتقوية الشبكة القومية لمواكبة الزيادة فى الطلب

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

 واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والانتاج، وقام بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات القاهرة الجديدة جهد 220\66\22 ك.ف، سعة 675 ميجافولت أمبير، لمتابعة سير العمل بالمحطة والوقوف ميدانيا على جودة التغذية الكهربائية فى مناطق شرق القاهرة فى ظل ارتفاع الاحمال والزيادة فى استهلاك الكهرباء.


تفقد الدكتور محمود عصمت، مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكابلات وغيرها، وشملت الجولة غرفة الكنترول والمخازن الملحقة وكيفية الاستفادة من المهمات واستخدامها، واستمع الدكتور عصمت من طاقم العمل الى شرح تفصيلي حول المحطة ونطاق عملها، مؤكدا أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المركز القومى للتحكم فى الطاقة، وموجها بمراجعة كافة الاجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة والمنشآت الإدارية وأماكن تخزين المهمات وغيرها من الإجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة، لاسيما وان محطة محولات القاهرة الجديدة تعمل على جهود مختلفة وتقوم بدور رئيسي فى محيطها الجغرافي، مشددا على تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد، مشيرا الى استمرار المتابعة الميدانية خلال المرحلة المقبلة.

قال الدكتور محمود عصمت، إن خطة دعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهربائية عملية مستمرة لمواكبة الزيادة فى الطلب على الطاقة واستيعاب ارتفاع الاحمال، والتى بلغت أمس الثلاثاء 39300 ميجاوات بزيادة 2000 ميجاوات مقارنةً بتاريخ اليوم خلال العام الماضى، موضحاً العمل فى اطار الدروس المستفادة من التحديات التى واجهتها الشبكة الكهربائية على صعيد الارتفاع غير المسبوق فى الاحمال خلال الصيف الماضى، مؤكدا أن أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس لخطة العمل وتنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة سواء من خلال إنشاء خطوط جديدة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة محطة محولات القاهرة الجديدة

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