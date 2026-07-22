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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متأثرا بإصابته.. وفاة ثالث ضحايا حادث تصادم سيارتين برأس الحكمة

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

ارتفع عدد ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح إلى 3 وفيات، بعد وفاة الشاب ناصر أحمد عفيفي متأثرًا بإصابته التي تعرض لها في الحادث.

وفاة الحالة الثالثة

وكان الفقيد يتلقى العلاج بمستشفى مطروح العام عقب إصابته في الحادث، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، ليصبح ثالث المتوفين جراء الحادث.

متوفيان

كان المستشفى استقبل جثتين هامدتين هما: سما أحمد أنور، 14 عامًا، وأحمد  السيد العربي، 26 عاما. 

شهد طريق مطروح الإسكندرية الساحلي ، اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثماني الضحيتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

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