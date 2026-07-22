المستشارة أمل عمار تشهد معرض النسيج الذكي وملابس ذوي الاحتياجات الخاصة لرائدات أعمال جامعة كفر الشيخ

في إطار زيارتها لمحافظة كفر الشيخ، افتتحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، معرض النسيج الذكي وملابس ذوي الاحتياجات الخاصة لرائدات أعمال جامعة كفر الشيخ، بمقر كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ ، بحضور الدكتور يحيى زكريا، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية بالجامعة

حيث تفقدت المستشارة أمل عمار أقسام المعرض المختلفة، والتي ضمت نماذج مبتكرة من منتجات النسيج الذكي والملابس المصممة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس جهود رائدات الأعمال بجامعة كفر الشيخ في توظيف الابتكار لخدمة المجتمع.

وأكدت أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أولوية للمجلس القومي للمرأة، وأن دعم المشروعات الابتكارية التي تقودها السيدات والفتيات يعد ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في المجتمع. كما أشادت بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة، مؤكدة أنها تجسد نموذجًا ناجحًا لربط البحث العلمي وريادة الأعمال باحتياجات المجتمع، وترسخ قيم الدمج والشمول، معربة عن تقديرها لما تقدمه المرأة المصرية من نماذج متميزة في الابتكار والإبداع.

شارك في الجولة التفقدية كلًا من الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس والمتحدث الرسمي، والدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس، وأسماء البغدادي المدير العام للإدارة العامة للمكتب الفني برئاسة المجلس، ونشوي مصطفى المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة التنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة، وغادة السمان كبير أخصائي الإدارة العامة للفروع.