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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمل عمار ورئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب

المستشارة أمل عمار ورئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب
المستشارة أمل عمار ورئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب
أمل مجدى

تفقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب، وذلك بحضور عدد من قيادات المجلس القومي للمرأة، والجامعة 

واطلع الحضور على آليات عمل الوحدة والخدمات التي تقدمها، والتي تشمل استقبال الشكاوى، والدعم النفسي والاجتماعي، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية والتدريبية الهادفة إلى نشر ثقافة الاحترام ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز داخل المجتمع الجامعي.

وأشادت المستشارة أمل عمار بجهود جامعة كفر الشيخ في دعم قضايا المرأة، مؤكدة أن الوحدة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المجلس والجامعة، وتسهم في توفير بيئة جامعية آمنة وداعمة للمرأة. كما أعربت عن تقديرها لاستمرار عمل الوحدة منذ عام 2017، بما يعكس نجاحها في ترسيخ قيم الاحترام والمساواة داخل الحرم الجامعي، وتعزيز وعي الطلاب بما ينعكس إيجابًا على المجتمع.

كما أشارت إلى جهود المجلس القومي للمرأة في محافظة كفر الشيخ لمعالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ برامج تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير بدائل آمنة ومستدامة تدعم استقرار الأسرة المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور يحيى زكريا عيد أن جامعة كفر الشيخ تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة تقوم على الاحترام وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية والدعم داخل الجامعة.
شارك في الجولة التفقدية كلًا من الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس والمتحدث الرسمي، والدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ، والأستاذة أسماء البغدادي المدير العام للإدارة العامة للمكتب الفني برئاسة المجلس، والأستاذة نشوي مصطفى المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، ، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة التنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة، والأستاذة نادين أمين المسؤول الإداري بوحدة التنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة والأستاذة غادة السمان كبير أخصائيي الإدارة العامة للفروع.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة العنف ضد المرأة المرأة

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