عطلة 3 أيام من بكرة.. إجازة 23 يوليو 2026 للحكومي والخاص

يستعد الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص والبنوك لـ إجازة 23 يوليو2023 رسمياً من الغد الخميس، حيث يستطيع الموظفون الحصول على عطلة طويلة تمتد لـ 3 أيام باعتبارها في نهاية الأسبوع .

إجازة 3 أيام متتالية

يحصل عدد كبير من الموظفين على عطلة تمتد لـ 3 أيام متتالية، خاصة من تكون إجازتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث يأتي جدول الإجازة كالتالي:

* الخميس 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

* الجمعة 24 يوليو: عطلة أسبوعية.

* السبت 25 يوليو: عطلة أسبوعية.

وبذلك تمتد الإجازة إلى ثلاثة أيام متصلة، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم صباح الأحد الموافق 26 يوليو 2026.



إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم غدٍ الخميس الموافق 23 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.

إجازة بأجر كامل

وقال الوزير إن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025،والتي تنص على أنه يستحق العاملون المخاطبون بأحكام هذا القانون إجازة بأجر في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العمل"، وإلى أحكام قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي أورد بالمادة الأولى ،في البند رقم 11 منه عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

إجازة 23 يوليو للحكومة

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد القرار أن أعمال الامتحانات، حال انعقادها، ستستمر وفقا للمواعيد والجداول المقررة من الجهات المختصة، دون أي تغيير بسبب الإجازة.

الفئات المستفيدة من إجازة 23 يوليو 2026

يشمل قرار الإجازة الرسمية الفئات التالية:

* العاملون بالوزارات.

* العاملون بالمصالح الحكومية.

* العاملون بالهيئات العامة.

* العاملون بوحدات الإدارة المحلية.

* العاملون بشركات القطاع العام.

* العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة 23 يوليو للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية غداً الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان مقتضب، إنه سيستأنف عمل البنوك يوم الأحد من الأسبوع اللاحق له.

وبموجب قرار البنك المركزي المصري فإن آخر يوم عمل في البنوك المصرية وفروعها علي مستوى الجمهورية سيكون مساء الأربعاء المقبل.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري فإن البنوك المصرية ستحصل على 3 أيام إجازة متصلة تبدأ من الخميس المقبل حتى مساء السبت من الأسبوع التالي له بمناسبة حلول يومي الراحة المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.