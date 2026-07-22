أبو العينين يكرم بطلي إنقاذ أسرة الغربية.. والشابان يتبرعان بالمكافأة لمرضى السرطان

في لفتة إنسانية تعكس روح العطاء، أعلن بطلا واقعة إنقاذ أسرة من الغرق بمحافظة الغربية التبرع بقيمة المكافأة المالية التي حصلا عليها من النائب محمد أبو العينين، لصالح مرضى السرطان والغسيل الكلوي بقريتهما، مؤكدين أن ما قاما به كان واجبًا إنسانيًا، وأن أعظم مكافأة حصلا عليها هي حب المصريين ودعواتهم.

أبو العينين يكرم بطلي الشهامة

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، الشابين رجب عبدالحميد وأحمد البنا، بطلي واقعة إنقاذ أسرة كاملة من الغرق بمحافظة الغربية، حيث جرى تكريمهما تقديرًا لموقفهما البطولي، بناءً على توجيهات النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وخلال اللقاء، عبّر الشابان عن امتنانهما لهذه المبادرة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل تقديرًا لكل شاب يضع الإنسانية فوق أي اعتبار.

رجب عبدالحميد: حب الناس أكبر جائزة

وقال رجب عبدالحميد إن الواقعة منحته مكسبًا لم يكن يتوقعه، يتمثل في محبة المصريين ودعواتهم الصادقة، مؤكدًا أن هذا التقدير الشعبي يفوق أي مكافأة مادية.

وأضاف: "الحادثة طلعتني بجائزة كبيرة عمري ما أتوقعها، وهي حب الناس، ودعاء الناس ليا، واتصالات من كل أنحاء الجمهورية، من قنا وأسوان وكفر الشيخ، وده أكبر مكسب بالنسبة ليا".

وأشار إلى أن الواقعة لم تمنحه فقط محبة الناس، بل أكسبته أيضًا صديقًا حقيقيًا، قائلًا: "المكسب الحقيقي كمان إني خرجت من الحادث بصديق مخلص، وأحمد بقى أخ وصديق، وربنا جمعنا في الخير".

رسالة شكر إلى محمد أبو العينين

ووجّه رجب عبد الحميد الشكر إلى النائب محمد أبو العينين على دعمه وتكريمه، مؤكدًا أن هذه اللفتة تعكس تقدير أصحاب المواقف الإنسانية.

وقال: "بشكر النائب محمد أبو العينين على الهدية الجميلة والمبادرة الكريمة، وبشكر كل من كرمنا، ودي حاجة في قمة الاحترام والتقدير".

كما أوضح أن علاقته بأحمد البنا أصبحت أقوى بعد الحادث، مضيفًا: "بقينا أصحاب، وبنتواصل باستمرار، وأحمد هو اللي صحاني الصبح علشان نجهز ونروح".



أحمد البنا: نريد الاطمئنان على الطفلة

من جهته، أكد أحمد البنا أن الواقعة جعلته يتلقى اتصالات من مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن تقديرهم لما قام به هو وزميله.

وقال: "الحمد لله جالي تليفونات من كل حتة في مصر، والناس عرفتني، وده شرف كبير ليا".

وأضاف أن أكثر ما يشغل بالهما في الوقت الحالي هو الاطمئنان على الطفلة التي كانت ضمن الأسرة التي تم إنقاذها، قائلًا: "إحنا مش عايزين أي حاجة، كل اللي عايزينه نطمن على الطفلة الصغيرة، ولحد دلوقتي محدش من الأسرة تواصل معانا".

التبرع بالمكافأة لمرضى السرطان والغسيل الكلوي

وفي مفاجأة لاقت إشادة واسعة، أعلن رجب عبد الحميد وأحمد البنا الاتفاق على التبرع بقيمة المكافأة المالية التي حصلا عليها، لصالح مرضى السرطان والغسيل الكلوي في قريتهما.

وقال رجب عبدالحميد: "أنا وأحمد اتفقنا إن المكافأة دي هنتبرع بيها لمرضى السرطان والغسيل الكلوي في قريتنا".