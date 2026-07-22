مرتبات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. موعد الصرف والحد الأدنى للأجور

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو 2026، إذ يحرص الموظفون على معرفة مواعيد الصرف الرسمية وقيمة الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية، بعدما أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف الرواتب والمتأخرات المالية، إلى جانب وسائل صرف المرتبات المتاحة لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

ويتصدر البحث عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 والزيادة الجديدة للأجور اهتمام شريحة كبيرة من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، خاصة مع بدء صرف الرواتب وفق القيم الجديدة التي أقرتها الدولة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن قيمة الراتب المستحق بعد تعديل الحد الأدنى للأجور بحسب كل درجة وظيفية.

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متى يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2026؟

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم 23 أغسطس، وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب، بما يتيح للجهات الإدارية تنظيم عمليات الصرف بصورة منتظمة.

كما أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات المالية للعاملين سيتم خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته، بما يضمن حصول المستحقين على جميع مستحقاتهم المالية وفق المواعيد المحددة.

ما أماكن صرف مرتبات أغسطس 2026؟

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيكون متاحًا من خلال عدد من الوسائل المختلفة، بما ييسر على العاملين الحصول على رواتبهم بسهولة، حيث تشمل أماكن الصرف فروع البنوك، وفروع البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن توفير أكثر من وسيلة لصرف المرتبات؛ يأتي في إطار الحرص على تقليل التكدس والازدحام أمام ماكينات السحب، وتيسير عملية الحصول على المستحقات المالية لجميع العاملين بالدولة.

وزارة المالية تناشد العاملين بعدم التزاحم

ناشدت وزارة المالية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام صرف المرتبات، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المخصص لكل جهة، وهو ما يمنح الموظفين مرونة في اختيار الوقت المناسب لإجراء عمليات السحب.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على منافذ الحصول على الرواتب، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة أكثر سهولة وانسيابية.

ما الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة 2026؟

أوضحت البيانات المعلنة أن الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2026 جاء وفقًا للدرجة الوظيفية على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

كيف تعرف راتبك بعد تعديل الأجور؟

يمكن لكل موظف تحديد الحد الأدنى للراتب المستحق بعد تطبيق الزيادة الجديدة من خلال معرفة درجته الوظيفية ومقارنتها بالقيم المعلنة، حيث تختلف قيمة الحد الأدنى للأجر من درجة إلى أخرى وفق الهيكل الوظيفي المعتمد.

ويواصل الموظفون متابعة البيانات الرسمية الخاصة بالأجور والمرتبات لمعرفة تفاصيل الصرف وقيمة الرواتب بعد تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026.

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

كانت وزارة المالية قد بدأت صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين في الدولة اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، على أن ينتهي الصرف يوم 26 يوليو 2026.

ويأتي استمرار صرف مرتبات يوليو بالقيم الجديدة بالتوازي مع إعلان موعد صرف مرتبات أغسطس 2026، بما يمنح العاملين رؤية واضحة لمواعيد صرف مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور على جميع المستحقين وفق الضوابط المعلنة.

وتحظى أخبار المرتبات والزيادات الجديدة باهتمام واسع بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ يحرص الموظفون على متابعة كل ما يتعلق بمواعيد الصرف وقيم الرواتب والحد الأدنى للأجور، وهو ما يجعل هذه الموضوعات من أكثر الملفات بحثًا على محركات البحث خلال الفترة الحالية، خاصةً مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أغسطس واستمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.