قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البداية أمام أنجولا وجنوب السودان.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027
عيار21 تخطى 6 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم الخميس
رفضت الهبوط الاضطراري.. طبيبة مصرية تنقذ حياة راكب على متن طائرة بعد فقدانه الوعي
قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026
آخرهم انفجار إطار تريلا.. ‎3 وقائع أظهرت جدعنة وشهامة المصريين وقت الشدة
هايدي الشابوري: فوجئت بدخول رجلين إلى منزلي وأهلي مهَّدا لهما الطريق
من شاشة اللعبة إلى دائرة الاستقطاب .. خبير نفسي يُحذّر من استهداف الأطفال إلكترونيًا
عمرو سليمان: التكنولوجيا لم تنتزع دور الأسرة.. والرقابة الواعية هي مفتاح حماية الأبناء
الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس
شريف عامر: قصة من الخيال العلمي حصلت لما إصدار جديد من Chat GPT هرب من النظام واخترق شركة منافسة
خبير نفسي يحذر: ترك الأطفال بلا رقابة رقمية يفتح الباب للتأثر بالأفكار المتطرفة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مرتبات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. موعد الصرف والحد الأدنى للأجور

مرتبات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. موعد الصرف والحد الأدنى للأجور
مرتبات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. موعد الصرف والحد الأدنى للأجور
عبد الفتاح تركي

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو 2026، إذ يحرص الموظفون على معرفة مواعيد الصرف الرسمية وقيمة الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية، بعدما أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف الرواتب والمتأخرات المالية، إلى جانب وسائل صرف المرتبات المتاحة لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

ويتصدر البحث عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 والزيادة الجديدة للأجور اهتمام شريحة كبيرة من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، خاصة مع بدء صرف الرواتب وفق القيم الجديدة التي أقرتها الدولة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن قيمة الراتب المستحق بعد تعديل الحد الأدنى للأجور بحسب كل درجة وظيفية.

واقرأ أيضًا:

مرتبات

متى يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2026؟

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم 23 أغسطس، وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب، بما يتيح للجهات الإدارية تنظيم عمليات الصرف بصورة منتظمة.

كما أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات المالية للعاملين سيتم خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته، بما يضمن حصول المستحقين على جميع مستحقاتهم المالية وفق المواعيد المحددة.

ما أماكن صرف مرتبات أغسطس 2026؟

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيكون متاحًا من خلال عدد من الوسائل المختلفة، بما ييسر على العاملين الحصول على رواتبهم بسهولة، حيث تشمل أماكن الصرف فروع البنوك، وفروع البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.

مرتبات

وأوضحت الوزارة أن توفير أكثر من وسيلة لصرف المرتبات؛ يأتي في إطار الحرص على تقليل التكدس والازدحام أمام ماكينات السحب، وتيسير عملية الحصول على المستحقات المالية لجميع العاملين بالدولة.

وزارة المالية تناشد العاملين بعدم التزاحم

ناشدت وزارة المالية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام صرف المرتبات، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المخصص لكل جهة، وهو ما يمنح الموظفين مرونة في اختيار الوقت المناسب لإجراء عمليات السحب.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على منافذ الحصول على الرواتب، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة أكثر سهولة وانسيابية.

صرف مرتبات شهر مارس 2026

ما الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة 2026؟

أوضحت البيانات المعلنة أن الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2026 جاء وفقًا للدرجة الوظيفية على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

كيف تعرف راتبك بعد تعديل الأجور؟

يمكن لكل موظف تحديد الحد الأدنى للراتب المستحق بعد تطبيق الزيادة الجديدة من خلال معرفة درجته الوظيفية ومقارنتها بالقيم المعلنة، حيث تختلف قيمة الحد الأدنى للأجر من درجة إلى أخرى وفق الهيكل الوظيفي المعتمد.

ويواصل الموظفون متابعة البيانات الرسمية الخاصة بالأجور والمرتبات لمعرفة تفاصيل الصرف وقيمة الرواتب بعد تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026.

زيادة المرتبات 2026

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

كانت وزارة المالية قد بدأت صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين في الدولة اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، على أن ينتهي الصرف يوم 26 يوليو 2026.

ويأتي استمرار صرف مرتبات يوليو بالقيم الجديدة بالتوازي مع إعلان موعد صرف مرتبات أغسطس 2026، بما يمنح العاملين رؤية واضحة لمواعيد صرف مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور على جميع المستحقين وفق الضوابط المعلنة.

وتحظى أخبار المرتبات والزيادات الجديدة باهتمام واسع بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ يحرص الموظفون على متابعة كل ما يتعلق بمواعيد الصرف وقيم الرواتب والحد الأدنى للأجور، وهو ما يجعل هذه الموضوعات من أكثر الملفات بحثًا على محركات البحث خلال الفترة الحالية، خاصةً مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أغسطس واستمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.

مرتبات أغسطس مرتبات أغسطس 2026 موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 مرتبات أغسطس بالزيادة الجديدة زيادة المرتبات 2026 الحد الأدنى للأجور 2026 الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة جدول مرتبات أغسطس 2026 راتبك بعد تعديل الأجور مرتبات الموظفين 2026 موعد صرف الرواتب أغسطس وزارة المالية مرتبات أغسطس أماكن صرف مرتبات أغسطس صرف مرتبات أغسطس 2026 متى تنزل مرتبات أغسطس 2026 مرتبات الجهاز الإداري للدولة زيادة أجور العاملين بالدولة مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة متأخرات المرتبات 2026 جدول الحد الأدنى للمرتبات الزيادة الجديدة في الأجور 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

أمم أفريقيا

أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تلتقي بعضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة

المستشارة أمل عمار تلتقي بعضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة

المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح فعاليات لقاء جامعة كفر الشيخ لتعزيز جهود تمكين المرأة

لتعزيز جهود تمكين المرأة.. المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح فعاليات لقاء جامعة كفر الشيخ

المستشارة أمل عمار ورئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب

أمل عمار ورئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب

بالصور

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟

مسلسلات الأوف سيزون 2026.. أعمال جديدة تنتظر الجمهور بين التشويق والدراما الاجتماعية

مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد