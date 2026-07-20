قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه
رحلة غنية في السينما العربية .. جلسة حوارية لـ هند صبري بمهرجان عمان
الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال في بيان رسمي خلال ساعات
ما حكم لبس البنطلون المقطع للشباب؟.. أمين الإفتاء يجيب
لامين يامال يخطف الأنظار بتاج ملكي خلال احتفالات إسبانيا بلقب كأس العالم
مش هتمسك نفسك من العياط | رسالة مبكية من والدة أحمد جلال عبدالقوي لحظة دفنه
المندوبون العرب يؤكدون تكثيف التحرك الدبلوماسي لمساءلة إسرائيل
بعد التتويج بكأس العالم.. إسبانيا تستعد لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
حميد الشاعري ناعيًا هاني شنودة : رحل أخي وصديقي وصاحب البصمة الخالدة
القبض على حلاق تعدى على شخص بسلاح أبيض في كفر الشيخ
رسالة مؤثرة لوالدة أحمد جلال عبد القوي بعد دفنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحويل مرتبات العاملين | إعلان مهم من بنك مصر

بروتوكولات تعاون
بروتوكولات تعاون
أ ش أ

وقع بنك مصر بروتوكولات تعاون مع مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بهدف تقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بالمجموعة والشركات التابعة لها، بما يعزز جهود التحول الرقمي ويوفر حلولًا مصرفية متطورة تلبي احتياجات العاملين.

وجرى توقيع البروتوكولات بحضور كل من الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة "إي فاينانس"، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في بنك مصر، وأحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني بشركة "إي فاينانس"، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل المنشآت المالية، وعادل مبارك، العضو المنتدب لشركة "إي أسواق"، ووائل سالم، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة "إي فاينانس"، وحسن حلمي، رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن التعاون يستهدف تقديم خدمات تحويل المرتبات لموظفي مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" والشركات التابعة لها، والتي تشمل شركة "إي فاينانس"، وشركة "إي أسواق"، وشركة "إي فاينانس للاستثمار"، وشركة "إي نابل"، وشركة "إي نوفيت"، وشركة "خالص"، بما يتيح للعاملين الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، إلى جانب الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.

وأضاف أن اختيار مجموعة "إي فاينانس" لبنك مصر شريكًا لتقديم خدمات تحويل المرتبات يأتي انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك لدى كبرى المؤسسات والشركات، لما يمتلكه من خبرة مصرفية عريقة وسجل حافل في تقديم حلول مصرفية متطورة وخدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

من جانبه، أكد إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في بنك مصر، حرص البنك على التوسع في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لكبرى المؤسسات، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تطوير خدماته وتعزيز ريادته في السوق المصرفية، من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

بدوره، أعرب الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة جوهرية تعكس حرص المجموعة الدائم على تقديم أفضل المزايا والخدمات المالية المتكاملة للعاملين بها وبشركاتها التابعة.

وأضاف أن اختيار بنك مصر جاء ارتكازًا على مكانته الرائدة وخبراته المصرفية العريقة، فضلًا عن حزمة خدماته الرقمية المتطورة التي تتواكب تمامًا مع رؤية المجموعة في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربة الموظفين.

وأشار الطباخ إلى تطلع المجموعة المستمر إلى ترسيخ مثل هذه الشراكات الوطنية الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور بنك مصر الريادي في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لكبرى الشركات والمؤسسات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

بنك مصر بروتوكولات تعاون استثمارات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

هل المطلقة التي تربي أولادها تنال أجر الأرملة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكاديمية الأوقاف

ختام تصفيات المرحلة قبل النهائية للموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف

وزارة الأوقاف

إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية 2026

بالصور

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فرح الديباني وخيري بشارة في المؤتمر الصحفي لمسرحية داليدا بالسفارة الفرنسية | صور

المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد