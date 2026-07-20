تحويل مرتبات العاملين | إعلان مهم من بنك مصر

وقع بنك مصر بروتوكولات تعاون مع مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بهدف تقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بالمجموعة والشركات التابعة لها، بما يعزز جهود التحول الرقمي ويوفر حلولًا مصرفية متطورة تلبي احتياجات العاملين.

وجرى توقيع البروتوكولات بحضور كل من الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة "إي فاينانس"، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في بنك مصر، وأحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني بشركة "إي فاينانس"، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل المنشآت المالية، وعادل مبارك، العضو المنتدب لشركة "إي أسواق"، ووائل سالم، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة "إي فاينانس"، وحسن حلمي، رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن التعاون يستهدف تقديم خدمات تحويل المرتبات لموظفي مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" والشركات التابعة لها، والتي تشمل شركة "إي فاينانس"، وشركة "إي أسواق"، وشركة "إي فاينانس للاستثمار"، وشركة "إي نابل"، وشركة "إي نوفيت"، وشركة "خالص"، بما يتيح للعاملين الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، إلى جانب الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.

وأضاف أن اختيار مجموعة "إي فاينانس" لبنك مصر شريكًا لتقديم خدمات تحويل المرتبات يأتي انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك لدى كبرى المؤسسات والشركات، لما يمتلكه من خبرة مصرفية عريقة وسجل حافل في تقديم حلول مصرفية متطورة وخدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

من جانبه، أكد إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في بنك مصر، حرص البنك على التوسع في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لكبرى المؤسسات، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تطوير خدماته وتعزيز ريادته في السوق المصرفية، من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

بدوره، أعرب الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة جوهرية تعكس حرص المجموعة الدائم على تقديم أفضل المزايا والخدمات المالية المتكاملة للعاملين بها وبشركاتها التابعة.

وأضاف أن اختيار بنك مصر جاء ارتكازًا على مكانته الرائدة وخبراته المصرفية العريقة، فضلًا عن حزمة خدماته الرقمية المتطورة التي تتواكب تمامًا مع رؤية المجموعة في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربة الموظفين.

وأشار الطباخ إلى تطلع المجموعة المستمر إلى ترسيخ مثل هذه الشراكات الوطنية الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور بنك مصر الريادي في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لكبرى الشركات والمؤسسات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.