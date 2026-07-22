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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحديث أسطول مصر للطيران.. تفاصيل مباحثات وزير الطيران مع قيادات إيرباص وتسليم طائرات A350

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، يرافقه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، زيارة إلى جناح شركة إيرباص، حيث تفقدا أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة، واطلعا على أحدث تصميمات كابينة الطائرة الايرباص A321XLR، أطول طائرات الإيرباص ذات الممر الواحد ضمن عائلة A320neo. وذلك في إطار في إطار مشاركته في معرض فارنبره الدولي للطيران 2026.

مستجدات برنامج تسليم طائرات A350 الجديدة لمصر للطيران

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات الشركة، تناول مستجدات برنامج تسليم طائرات A350 الجديدة لمصر للطيران، في إطار خطة الناقل الوطني لتطوير أسطوله، بما يدعم قدراته التشغيلية، ويوفر مرونة أكبر في تشغيل الرحلات طويلة المدى، ويواكب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.


وأكد الدكتور سامح الحفني أن قطاع الطيران المدني يحظى بدعم واهتمام متواصل من القيادة السياسية، انطلاقًا من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة السياحة والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع ترتكز على توسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، والاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات، بما يعزز كفاءة منظومة الطيران المدني ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.


ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل أن برنامج تحديث أسطول مصر للطيران يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، مشيرًا إلى أن الطائرات الجديدة ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ودعم خطط التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

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وأضاف أن الشركة تتابع مع إيرباص تنفيذ برنامج تسليم طائرات A350 وفق الجداول الزمنية المقررة، تمهيدًا لدخولها الخدمة بما يعزز القدرة التنافسية للناقل الوطني ويدعم خطط النمو المستقبلية.
ومن جانبهم، أعرب قيادات  شركة إيرباص عن اعتزازهم بالشراكة الممتدة مع مصر للطيران، مؤكدين التزام الشركة بتنفيذ برنامج تسليم الطائرات الجديدة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ومواصلة تقديم الدعم الفني والتقني بما يدعم خطط تطوير أسطول الناقل الوطني. 

وزير الطيران المدني شركة إيرباص أحدث تصميمات كابينة الطائرة معرض فارنبره الدولي للطيران خطة الناقل الوطني لتطوير أسطوله

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