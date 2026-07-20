مكافأة مالية من النائب محمد أبو العينين لأبطال واقعة إنقاذ أسرة الغربية

أعلن الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، أن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، قرر منح مكافأة مالية لأبطال واقعة إنقاذ أسرة من الغرق بمحافظة الغربية، تقديرًا لشجاعتهم ودورهم الإنساني في إنقاذ أفراد الأسرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النائب محمد أبو العينين وجه الشكر لأبطال الواقعة، وقرر تقديم مكافأة مالية لهم تقديرًا لما قدموه من بطولة وشجاعة خلال عملية الإنقاذ.

وأضاف : "النائب محمد أبو العينين بيقول لكم شكرًا، وبيقدم لكم مكافأة مالية".