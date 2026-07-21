شريهان تدعم تحركات نقابة المهن التمثيلية وتشيد بمبادرة «حق الأداء العلني»

أعلنت الفنانة شريهان مساندتها الكاملة لتحركات نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الهادفة إلى تفعيل بند «حق الأداء العلني» المنصوص عليه في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر عام 2002، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على حقوق الفنانين. كما أعادت نشر البيان الرسمي للنقابة عبر حساباتها، للتأكيد على دعمها لهذه القضية التي تحظى باهتمام واسع داخل الوسط الفني.

وفي رسالتها، وجهت شريهان الشكر إلى الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ المعين، مشيدة بمبادرته لتقديم مقترح تفعيل مادة «حق الأداء العلني» الواردة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية



وأضافت: "وأشكر مجلس الشيوخ الموقر لموافقته على مقترح الأستاذ ياسر جلال، ومن ثم تم إحالة تقرير اللجنة المختصة إلى الحكومة لتنفيذ توصياته..

تابعت: “و الأن وخاصة بعد مرور أكثر من عقدين على صدور القانون دون تطبيق لهذا البند يأتى مقترح ياسر جلال لطلب تفعيل قانون حق الأداء العلنى والذى يمثل ضمانة أدبية ومادية مستحقه لمستقبل جميع الفنانين، وهو ضمانة وكرامة مهمة وخصوصاً مع تقدمهم فى العمر وتراجع قدرتهم على العمل وهو حق موجود ومعمول به فى قانون الملكية الفكرية فى العديد من دول العالم منذ أكثر من 150 عاماً”.

واكملت شريهان: «وهنا يأتى دور نقيبنا الدكتور أشرف ذكى ودور نقابة المهن التمثيلية ومن هنا أحب ان أقدم إحترامى وتقديرى وشكرى وإمتنانى للسيد النقيب الدكتور أشرف ذكى نقيب نقابة المهن التمثيلية لما يقومه ويقوم به من عمل وجهد ومجهود عظيم لتضافر جهود جميع المعنيين بقطاع الفن لضمان حصول كل صاحب حق على حقه ومستحقاته وفقاً للقانون وتطبيق منظومة حق الأداء العلنى، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية وحصول المبدعين على حقوقهم المشروعة، وفقًا لما نص عليه القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية ومنها حق الأداء العلني».

واختتمت: «شكراً ياسر جلال شكراً مجلس الشيوخ شكراً دكتور أشرف ذكى نقابة الممثلين..... مصر الجميلة بأبنائها».

كانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، أعلنت عقد اجتماع تنظيمى داخلى، بحضور أعضاء النقابات الفنية، لمناقشة الآليات التنفيذية والترتيبات الإجرائية الخاصة بتفعيل قانون حق الأداء العلنى.

وأوضحت النقابة، فى بيان صحفى، أن الاجتماع يقتصر على أعضاء النقابات الفنية المعنيين، باعتباره لقاءً تنظيميًا داخليًا، مشيرة إلى اعتذارها عن عدم استقبال ممثلى وسائل الإعلام والصحفيين ومصوري القنوات الفضائية لتغطية فعالياته.

وأكدت النقابة تقديرها للدور المهني والتنويري الذى تقوم به الجماعة الصحفية والإعلامية، مشددة فى الوقت نفسه على أن طبيعة الاجتماع تتطلب قصر الحضور على المشاركين المعنيين بمناقشة الإجراءات التنظيمية.

وأضافت أنها ستُطلع الرأى العام ووسائل الإعلام على جميع المستجدات، من خلال إصدار بيان رسمى عقب انتهاء الاجتماع، يتضمن أبرز ما تم التوصل إليه من مقررات وتوصيات.