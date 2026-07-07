شيريهان تدعم منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين: قلوبنا جميعاً معاكو

وجهت الفنانة شيريهان رسالة دعم قوية لمنتخب مصر ، قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ونشرت شيريهان عبر حسابها الرسمي على منصة "X" صورة للاعبي المنتخب الوطني، وعلقت عليها قائلة: "ربنا معاكوا وقلوبنا جميعاً معاكوا .. نصلي وندعوا ونفتخر بكم .... بالتوفيق إن شاء الله ".



ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني اليوم على ملعب Mercedes-Benz Stadium بمدينة أتلانتا، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الفراعنة قد تأهلوا لهذا الدور بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.