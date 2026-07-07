"قمة الظلم"..شوبير: جون إدوارد متمسك بمدرب أجنبي للزمالك.. وترك الباب "موارب" لمعتمد جمال

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، مؤكداً تمسك المدير الرياضي جون إدوارد بتعيين مدرب أجنبي للموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "جون إدوارد متمسك بتعيين مدير فني أجنبي للزمالك في الموسم الجديد".

وأضاف شوبير:" إدارة الزمالك سايبة الباب موارب أمام معتمد جمال تحسبا لفشل التعاقد مع مدرب أجنبي"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل ظلماً واضحاً للمدرب الحالي.

وتابع شوبير: :"وهذا قمة الظلم لـ معتمد جمال لأنه يستحق الخروج من الباب الكبير".

وكشف شوبير أن معتمد جمال قدم ما عليه مع الفريق ويستحق التقدير الكامل بدلاً من وضعه كـ "خطة بديلة" في حال فشل التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويبحث الزمالك عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم الجديد 2026/2027، في ظل رغبة الإدارة في بداية جديدة مع المدير الرياضي جون إدوارد الذي يفضل التعاقد مع اسم أجنبي.