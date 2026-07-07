الرئيس السيسي يصافح الحضور خلال استعراض إمكانيات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث

قام الرئيس السيسي بمصافحة الحضور خلال استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن افتتاح القيادة الاستراتيجية.



وقام الرئيس بمصافحة وزير الخارجية الأسبق سامح شكري.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فاعليات اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.

صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.