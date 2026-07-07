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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رفضت جميع أشكال العنف والتطرف.. السعودية تدين المخططات الإرهابية في المغرب

السعودية
السعودية
محمد على

أدانت المملكة العربية السعودية ، اليوم الثلاثاء المخططات الإرهابية الأخيرة التي أحبطتها السلطات في المغرب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للمخططات الإرهابية التي سعت إلى تقويض النظام العام وسلامة الأفراد والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة".

وأكد البيان تضامن المملكة العربية السعودية مع المغرب، ورفضها القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومحاولات تقويض أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق.

علاوة على ذلك، أشاد البيان بجهود وكفاءة السلطات الأمنية المغربية، متمنياً للبلاد وشعبها "استمرار الأمن والاستقرار والازدهار".

أعلنت السلطات المغربية يوم الاثنين أنها نفذت مداهمات في جميع أنحاء البلاد، وألقت القبض على 10 أشخاص متورطين في "مخططات إرهابية تم إحباطها" والذين يرتبطون بتنظيم داعش في منطقة الساحل.

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