قبل مباراة الأرجنتين.. نجوم الفن يدعمون منتخب مصر: قلوبنا جميعاً معاكوا

حرص عدد من النجوم على دعم المنتخب المصري وذلك قبل المباراة المرتقبة فى كأس العالم امام المنتخب الأرجنتيني، ونرصد فى التقرير التالي أبرز تعليقات النجوم.

شريهان

نشرت شريهان عبر حسابها الرسمي على منصة "X" صورة للاعبي المنتخب الوطني، وعلقت عليها قائلة: "ربنا معاكوا وقلوبنا جميعاً معاكوا .. نصلي وندعوا ونفتخر بكم .... بالتوفيق إن شاء الله ".

حسن الرداد

بينما كتب حسن الرداد، عبر حسابه الرسمى فى منشور عبر «فيسبوك»: «أقوى إنجاز فى تاريخ الكرة المصرية.. حقق الجيل الحالى للكرة المصرية ما عجزت عنه الأجيال السابقة، وقبل ظهوره لم يكن لمصر حضور حقيقي على الساحة العالمية، أما اليوم فقد أصبحت الكرة المصرية معروفة في أنحاء العالم».

وتابع: «مش فاهم ليه في بعض الناس غيرانة من كابتن حسام حسن ونجاحه مع المنتخب؟!، اعتقد الجيل الحالي أتظلم كتير بالتشكيك في قدراته عبر السنين الماضية.. واكتشفنا إن ما كان ينقصة هو مدرب وطني مثل ما حدث مع جيل كابتن جوهري وجيل كابتن حسن شحاته».

وأردف: «لولا المدرب الوطني لما حققت هذه الأجيال أى بطولات.. اعتقد الناس اللي كانت قاعدة تنتقد كابتن حسام حسن عشان مش بيلاعب هيثم حسن ويفتروا عليه، مدينين له بالاعتذار بعد ما ظهر إن عدم مشاركته كانت بسبب استكمال بعض الأوراق الرسمية».

واختتم الرداد قائلًا: «كمان الأسطورة محمد صلاح أثبت إنه من أفضل اللاعبين في العالم وأعظم لاعب فى تاريخ مصر، وشفنا مستواه في البطولة دي عامل إزاي، وقيادته للمنتخب اللي العالم بيتكلم عنها وقدر يحقق ما لم يحققه أي لاعب، شكرًا يا فخر العرب».

حمادة هلال

وأما الفنان حمادة هلال شارك جمهوره مقطع فيديو كوميدي من كواليس مسلسل المداح 7، في لفتة طريفة تزامنت مع ترقب مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين.

وظهر في الفيديو الفنان حمزة العيلي متقمصًا شخصية ليونيل ميسي مرتديًا القميص رقم 10، لكن بمكياج «العفريت» الخاص بالمسلسل، في مشهد ساخر حمل إشارة مازحة إلى تفاؤل حمادة هلال بفوز المنتخب المصري على الأرجنتين، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل طريف معربين عن حماسهم للمباراة، التي إذا فاز المنتخب فيها يتأهل للدور الـ 8، ضمن مباريات كأس العالم 2026.

كامل الباشا

وقال الباشا، عبر حسابه على إنستجرام: "صباح الخير عليكي يا أم الدنيا، أنا عارف إن في كتير مش عارفين يناموا.. بس قلبي بيقولي يا مصر إنك حتعمليها النهاردة وتفرحي قلوب الوطن العربي كله".

عمرو سلامة

كما كتب عمرو سلامة: "الأسد أو أي حيوان مفترس معدل نجاحه في اصطياد فريسته بيبقى تقريبًا محاولة ناجحة مقابل 8 محاولات فاشلة، لأن بالنسبة للأسد دي مجرد عشوة، لكن بالنسبة للفريسة دي حياتها، ودوافع الفريسة أكبر بكثير من دوافع الأسد".

وأضاف المخرج عمرو سلامة في رسالته: “المباراة بالنسبة للأرجنتين مكسب دور الـ16 عاشوه ميت مرة قبل كده، بالنسبة لنا دي حياتنا”.

عباس أبو الحسن

وقال أبو الحسن في تغريدة له على منصة "إكس":"لكل إنسان له نصيب من اسمه، والحسام هو السيف"، مشيرًا إلى أن اسم حسام يحمل دلالة القوة والثبات.

وأضاف أن نتائج المباريات قد تتغير مع مرور الوقت، قائلًا إن الخسارة اليوم أو الفوز غدًا تظل أحداثًا يمحوها الزمن، لكن ما يبقى هو "النبل والضمير الحي والموقف الإنساني الصادق".

وأكد أبو الحسن أن انحياز الإنسان لقضايا المظلومين والوقوف إلى جانب أصحاب المعاناة يمثل قيمة تتجاوز أي نجاح رياضي، معتبرًا أن اختيار الجانب الصحيح من التاريخ هو الانتصار الحقيقي.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن المواقف الإنسانية الصادقة تظل راسخة في الذاكرة، وأن هذا النوع من الانتصارات لا يقاس بالنتائج أو الألقاب، بل بما يتركه الإنسان من أثر ومبادئ.

دنيا عبد العزيز

وعلقت دنيا عبدالعزيز قائلة: “مش يمكن”، في إشارة منها على أن المنتخب المصري قادر على مواجهة الأرجنتين والفوز في هذه المواجهة.

هالة صدقي

بينما علقت هالة صدقي قائلة: “وأجمل جرعة أوكسجين قبل ماتش مصر والأرجنتين، يا رب خير ومهما كانت النتيجة أنا فخوره جدا جدا بفريق بلدي وإنجازه، ومنتظرة المغرب مع فرنسا يا رب التوفيق للجميع”.