نادية الجندي ضيفة معتز الدمرداش.. صور

حلت الفنانة نادية الجندي، ضيفة على برنامج “ضيفي”، مع الإعلامي معتز الدمرداش، والمذاع علي قناة الشرق.

ومن المقرر عرض حلقة الفنانة نادية الجندي خلال الفترة القادمة.

في تطور جديد للنزاع القضائي بين الفنانة التونسية فريال يوسف والفنانة نادية الجندي قررت النيابة العامة في التجمع إحالة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة التونسية فريال يوسف ضد الفنانة نادية الجندي بالسب والقذف والتشهير لنيابة شمال الجيزة الكلية.

وتضمن القرار إرسال القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢٥ جنح اقتصادية الي نيابة شمال الجيزة للاختصاص المكاني للفنانة نادية الجندي، حيث تقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وبرأت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الدائرة الثالثة الفنانة فريال يوسف في القضية رقم ٢٤١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية في جنحة سب وقذف الفنانة نادية الجندي.

و ترجع وقائع الدعوى لظهور النجمة التونسية فريال يوسف مع الإعلامي عمرو الليثي في لقاء تليفزيوني وسألها عن الأعمال التي ندمت عليها واجهدتها نفسيًا، فأجابت بذكر أسماء ثلاثة مسلسلات، ومن ضمنها ذكرت مسلسل "أسرار"، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم أجرها ومستحقاتها المالية.

وعقب ذلك اللقاء بأيام قليلة وفي لقاء تليفزيوني مع موقع ET بالعربي تمت استضافة الفنانة فريال يوسف وبسؤالها عن مستحقاتها المالية لدى شركات الإنتاج قررت أن لديها مستحقات مالية طرف عدة شركات إنتاج وذكرت من ضمنهم مسلسل "أسرار" والمالكة لشركة الإنتاج له الفنانة نادية الجندي.





