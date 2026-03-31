براءة فريال يوسف من سب وقذف الفنانة نادية الجندي

برأت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الدائرة الثالثة الفنانة فريال يوسف في القضية رقم ٢٤١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية في جنحة سب وقذف الفنانة نادية الجندي.

و ترجع وقائع الدعوى لظهور النجمة التونسية فريال يوسف مع الإعلامي عمرو الليثي في لقاء تليفزيوني وسألها عن الاعمال التي ندمت عليها واجهدتها نفسياً فأجابت بذكر اسماء ثلاث مسلسلات ومن ضمنهم ذكرت مسلسل اسرار ، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم اجرها ومستحقاتها المالية.

وعقب ذلك اللقاء بأيام قليلة وفي لقاء تلفزيوني مع موقع ET بالعربي تم استضافة الفنانة فريال يوسف وبسؤالها عن مستحقاتها المالية لدى شركات الإنتاج قررت أن لديها مستحقات مالية طرف عدة شركات إنتاج وذكرت من ضمنهم مسلسل اسرار و المالكة لشركة الإنتاج لها الفنانة نادية الجندي .

و في لقاء تلفزيوني مع الفنانة نادية الجندي وبمواجهتها بما ذكرته الشاكية انها لم تتحصل علي معظم أجرها في مسلسل اسرار ، عللت ذلك بأن فريال يوسف ممثلة فاشلة أرادت التسلق على اسمها ونجوميتها و قد تناقلت عدة مواقع اخبارية وفنية العبارة التالية "نادية الجندي تقول: فريال يوسف ممثله فاشلة أرادت التسلق على نجوميتي".

وقدم محامي الفنانة فريال يوسف مستندات وهي اللقاءات التليفزيونية سالفة الذكر وما ذكرته الفنانة نادية الجندي بالصوت والصورة وهي تقول فريال يوسف ممثلة فاشلة ارادت التسلق علي نجوميتي.

وبأجراء التحقيقات التي باشرتها نيابة التجمع حضرت الشاكية فريال يوسف رفقة محاميها شريف حافظ وتم سماع بلاغها ووضحت الضرر الواقع عليها مما ذكرته النجمة نادية الجندي في حقها وما عاد عليها بالسلب مادياً ومعنوياً من ذلك

وباستجواب النجمة نادية الجندي انكرت التهمة و قررت في دفاعها انها هي من تتضرر من التشهير بها واتهمت الفنانة فريال يوسف بالتشهير والسب والقذف فقررت نيابة التجمع ارسال القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢٥ جنح اقتصادية وهي اتهام فريال يوسف ضد نادية الجندي الي نيابه شمال الجيزة للاختصاص المكاني للفنانة نادية الجندي وهو قسم كرداسة، وفي البلاغ المقدم من نادية الجندي ضد فريال يوسف رقم ٤٢١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية بتقديمه للمحاكمة امام المحكمة الاقتصادية بتهمة التشهير ، والتي قضت فيها المحكمة بجلسة أمس ٢٠٢٦/٣/٣٠ ببراءة الفنانة التونسية فريال يوسف مما اسند اليها من اتهام .