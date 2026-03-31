هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات
بسبب قانون إعدام الأسرى.. فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية
حماس: إقرار قانون إعدام الأسرى محاولة لتصفية القضية
براءة فريال يوسف من سب وقذف الفنانة نادية الجندي
تفاصيل تحركات الأهلي للتعاقد مع إبراهيم عادل.. خطوة واحدة ينتظرها المارد الأحمر
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
قفزة جديدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
تشكيل منتخب مصر وإسبانيا المتوقع قبل موقعة الليلة
تراجع 50%.. انفراجة مرتقبة في أسعار الخضراوات الفترة المقبلة
لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام مصر استعدادا لكأس العالم 2026
هل يجب تبييت النية في صيام الأيام البيض؟.. أمين الفتوى يجيب
الخارجية الإندونيسية: العمليات الإسرائيلية بلبنان تعرض اليونيفيل لخطر جسيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

براءة فريال يوسف من سب وقذف الفنانة نادية الجندي

الفنانة فريال يوسف ودفاعها شريف حافظ
الفنانة فريال يوسف ودفاعها شريف حافظ
ندى سويفى

برأت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الدائرة الثالثة الفنانة فريال يوسف في القضية رقم ٢٤١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية في جنحة سب وقذف الفنانة نادية الجندي.

و ترجع وقائع الدعوى لظهور النجمة التونسية فريال يوسف مع الإعلامي عمرو الليثي في لقاء تليفزيوني وسألها عن الاعمال التي ندمت عليها واجهدتها نفسياً فأجابت بذكر اسماء ثلاث مسلسلات ومن ضمنهم ذكرت مسلسل اسرار ، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم اجرها ومستحقاتها المالية.

وعقب ذلك اللقاء بأيام قليلة وفي لقاء تلفزيوني مع موقع ET بالعربي تم استضافة الفنانة  فريال يوسف وبسؤالها عن مستحقاتها المالية لدى شركات الإنتاج قررت أن لديها مستحقات مالية طرف عدة شركات إنتاج وذكرت من ضمنهم  مسلسل اسرار و المالكة لشركة الإنتاج لها الفنانة نادية الجندي .

و في لقاء تلفزيوني مع الفنانة نادية الجندي وبمواجهتها بما ذكرته الشاكية انها لم تتحصل علي معظم أجرها في مسلسل اسرار ، عللت ذلك بأن فريال يوسف ممثلة فاشلة أرادت التسلق على اسمها ونجوميتها و قد  تناقلت عدة مواقع اخبارية وفنية العبارة التالية "نادية الجندي تقول: فريال يوسف ممثله فاشلة أرادت التسلق على نجوميتي".

وقدم محامي الفنانة فريال يوسف مستندات وهي اللقاءات التليفزيونية سالفة الذكر وما ذكرته الفنانة نادية الجندي بالصوت والصورة وهي تقول فريال يوسف ممثلة فاشلة ارادت التسلق علي نجوميتي.

وبأجراء التحقيقات التي باشرتها نيابة التجمع حضرت الشاكية فريال يوسف رفقة محاميها شريف حافظ وتم سماع بلاغها ووضحت الضرر الواقع عليها مما ذكرته النجمة نادية الجندي في حقها وما عاد عليها بالسلب مادياً ومعنوياً من ذلك

وباستجواب النجمة نادية الجندي انكرت التهمة و قررت في دفاعها انها هي من تتضرر من التشهير بها واتهمت الفنانة فريال يوسف بالتشهير والسب والقذف فقررت نيابة التجمع ارسال القضية رقم  ٨٢ لسنة ٢٠٢٥ جنح اقتصادية وهي اتهام فريال يوسف ضد نادية الجندي الي نيابه شمال الجيزة للاختصاص المكاني للفنانة نادية الجندي  وهو قسم كرداسة، وفي البلاغ المقدم من نادية الجندي ضد فريال يوسف رقم ٤٢١٥  لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية بتقديمه للمحاكمة امام المحكمة الاقتصادية  بتهمة التشهير ، والتي قضت فيها المحكمة بجلسة أمس ٢٠٢٦/٣/٣٠ ببراءة الفنانة التونسية فريال يوسف مما اسند اليها من اتهام .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

رعد

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

احمد عبدالله محمود ورشدي اباظة

أحمد عبدالله محمود في طريقه للتحقيق بالنقابة على خلفية تصريحاته عن رشدي أباظة |خاص

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-3-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: الرحمة جوهر الإسلام.. وقراءة النصوص بلا رحمة تقود للتشدد

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري لصرف بدل التميز العلمي أبريل 2026

الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: قانون إعدام الأسرى انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي

التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي
التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي
التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي

وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا

وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا

خد بالك قبل ما تنزل.. نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم

نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم
نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم
نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم

الالتهاب الرئوي..مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

عمرو سعد

4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

ساحرة الفيوم

ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد