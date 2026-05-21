التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعداد لموعد صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٦ قبل إجازة عيد الأضحى المبارك .

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، الأحد المقبل فى صرف معاشات شهر يونيو لـ 11.5 مليون مواطن بتكلفة شهرية 425 مليار جنيه تقريبا .

توجيهات رئاسية

وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، قد أعلنت أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيو٢٠٢٦ قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه سيتم اتاحة صرف المعاش إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس الهيئة بهذه المناسبة المباركة بخالص التهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء، وللشعب المصري العظيم وفي القلب منهم السادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.