قرمشة لذيذة.. طريقة عمل كيك التمر والفستق الصحي

يعد كيك التمر والفستق الصحي خفيفة، طرية، وغنية بالنكهات الدافئة بفضل الهيل والتمر، مع قرمشة لذيذة من الفستق مناسبة للفطور، مع القهوة، أو كسناك صحي يشبع ويعطي طاقة بدون إحساس ثقيل.

طريقة عمل كيك التمر و الفستق الصحى..

المكونات :

130 جم زبادي يوناني خالي الدسم أو زبادي نباتي كثيف

2 بيضة

80 مل شراب القيقب (Maple Syrup) أو عسل خفيف

80 مل حليب حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

125 جم لوز مطحون

50 جم دقيق شوفان

50 جم دقيق أبيض

1½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

100 جم تمر طري مفروم

50 جم فستق مفروم ومحمص خفيف

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي أو زيت جوز هند (اختياري)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة 180 مئوية (160 مروحة).

في بولة كبيرة اخلطي الزبادي مع البيض وشراب القيقب والحليب والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

أضيفي اللوز المطحون، دقيق الشوفان، الدقيق الأبيض، البيكنج باودر، الملح، والهيل، وقلّبي حتى تحصلي على خليط كيك متماسك وناعم.

إذا كان الخليط سميكًا جدًا يمكن إضافة ملعقة أو اثنتين من الحليب.

أضيفي التمر والفستق وقلّبي بخفة لتوزيعهم داخل الخليط.

صبي الخليط في قالب لوف مبطن بورق زبدة أو مدهون بقليل من الزيت، مع رش فستق إضافي على الوجه لو حبيتي.

اخبزي الكيك لمدة 20 دقيقة بدون تغطية، ثم غطي القالب بورق فويل واستمري في الخَبز من 25 إلى 30 دقيقة إضافية حتى ينضج تمامًا.

اتركي الكيك يبرد بالكامل قبل التقطيع للحصول على قوام مثالي.

لمسات ترفع الطعم أكثر

رشة قرفة بسيطة مع الهيل تعطي نكهة أدفأ وأغنى.

تحميص الفستق قبل إضافته يبرز طعمه بشكل رائع.

يقدَّم مع القهوة أو الشاي، ويكون ألذ في اليوم التالي بعد ما تتداخل النكهات أكثر.