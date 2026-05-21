أمطار وحرارة منخفضة.. الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 21 مايو 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة ليلًا، مع انكسار الموجة شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشير التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و45 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

وتشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كم/س وارتفاع أمواج من 2 إلى 3 أمتار.

كما تظهر فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.