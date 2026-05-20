مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

تواصل قضية البلوجر دنيا فؤاد إثارة الجدل، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتقارير الطبية الخاصة بها، ضمن التحقيقات الجارية بشأن جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المستندات المتداولة نتائج لفحوصات وأشعة طبية متعددة، تضمنت عدم وجود جلطات أو انسدادات بالأوعية الدموية، إلى جانب تقارير للبطن والحوض لم ترصد تغيرات مرضية واضحة.

كما أشار الملف الطبي إلى وجود أورام حميدة بالثدي وآلام أسفل الظهر، مع الحاجة إلى تقييم طبي متخصص لتحديد طبيعة الحالة.

وفي المقابل، تواصل جهات التحقيق مراجعة المستندات والتحويلات المالية والبلاغات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف حقيقة الوقائع المتداولة.

