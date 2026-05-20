5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

بعد الإعلان رسمياً عن إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي بقرار رسمي من رئيس الوزراء، يترقب العاملون بالقطاع الخاصن تفاصيل إجازة عيد الأضحى وعدد أيام العطلة، وهل ستكون مماثلة للقطاع الحكومي وتصل إلى ستة أيام كاملة أم ستكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص مختلفة هذا العام؟.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

يترقب العاملون في القطاع الخاص صدور القرار الرسمي من وزارة العمل المصرية بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.

ومن المتوقع أن تصدر الوزارة منشورًا رسميًا مماثلًا لما تم تطبيقه في السنوات الماضية، لتنظيم الإجازة للعاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

لم تكشف وزارة العمل عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 القطاع الخاص حتى الآن عبر الصفحة الرسمية، حيث تحدد الأيام التي سيحصل عليها الموظفون بالقطاع الخاص خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تشير التوقعات إلى أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تكون متوافقة مع القطاع العام.

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى للموظفين

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

إجازة عيد الأضحى للبنوك والمدارس

وأكدت الحكومة أن الإجازة تشمل أيضًا البنوك والجهات المالية التابعة للدولة وفق الجداول المنظمة، مع استمرار بعض القطاعات الحيوية في العمل لضمان انتظام الخدمات الأساسية خلال فترة العيد.

كما نص القرار على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقًا دون أي تغيير، وفق الجداول المعتمدة من الجهات التعليمية المختصة، وذلك لضمان عدم تأثر العملية التعليمية بالإجازة الرسمية.



الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى

بسبب طبيعة العمل، تستمر بعض القطاعات في العمل لضمان سير المرافق الحيوية للدولة وهي:

- قطاع الأمن العام: أفراد الشرطة، والجيش، ورجال المرور.

- القطاع الطبي: الأطباء، الممرضون، والعاملون في هيئة الإسعاف والمستشفيات.

- قطاع الحماية المدنية والإطفاء.

- مقدمو خدمات المرافق الأساسية: العاملون في محطات المياه، الكهرباء، والغاز.

- قطاع النقل العام والمواصلات: سائقو الحافلات والقطارات، والعاملون في المطارات والموانئ.

- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة (لتغطية فعاليات العيد).

- عمال النظافة وأطقم البلديات