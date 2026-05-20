قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكل روح رياضية يستحق الفوز.. أول رد فعل من أحمد موسي بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
خبير أزمات سوداني: توقف الرواتب وحصار الإمدادات وراء ضعف الدعم السريع
القوات الروسية تُدمّر زورقاً أوكرانياً في البحر الأسود
مدة المسح على الشراب وهل خلعه يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
ما ينفعش الأهلي يبقى مركز تالت.. متعب يعلق على مشاركة الأحمر بالكونفدرالية
أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين| فيديو
رسميا.. تعطيل البنوك من 26 حتى 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى
5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
سفير الكاميرون لدى مصر: نعمل معا لدعم وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا..والعظمى 29 درجة في القاهرة
رغم التحديات الإقليمية.. المطارات المصرية تواصل النمو بوتيرة تتجاوز العام الماضي
أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

إجازة عيد الأضحى2026
إجازة عيد الأضحى2026
رشا عوني

بعد الإعلان رسمياً عن إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي بقرار رسمي من رئيس الوزراء، يترقب العاملون بالقطاع الخاصن تفاصيل إجازة عيد الأضحى وعدد أيام العطلة، وهل ستكون مماثلة للقطاع الحكومي وتصل إلى ستة أيام كاملة أم ستكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص مختلفة هذا العام؟.

6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى 2026.. قرار عاجل من الحكومة | المصري اليوم

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

يترقب العاملون في القطاع الخاص صدور القرار الرسمي من وزارة العمل المصرية بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.

ومن المتوقع أن تصدر الوزارة منشورًا رسميًا مماثلًا لما تم تطبيقه في السنوات الماضية، لتنظيم الإجازة للعاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

لم تكشف وزارة العمل عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 القطاع الخاص حتى الآن عبر الصفحة الرسمية، حيث تحدد الأيام التي سيحصل عليها الموظفون بالقطاع الخاص خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تشير التوقعات إلى أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تكون متوافقة مع القطاع العام.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2026.. أعمال غير الحاج في العيد الكبير

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع الخاص في مصر.. كم يوم يحصل عليه العاملون؟

إجازة عيد الأضحى للموظفين

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

إجازة عيد الأضحى للبنوك والمدارس

وأكدت الحكومة أن الإجازة تشمل أيضًا البنوك والجهات المالية التابعة للدولة وفق الجداول المنظمة، مع استمرار بعض القطاعات الحيوية في العمل لضمان انتظام الخدمات الأساسية خلال فترة العيد.

كما نص القرار على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقًا دون أي تغيير، وفق الجداول المعتمدة من الجهات التعليمية المختصة، وذلك لضمان عدم تأثر العملية التعليمية بالإجازة الرسمية.
 

الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى 

بسبب طبيعة العمل، تستمر بعض القطاعات في العمل لضمان سير المرافق الحيوية للدولة وهي:

- قطاع الأمن العام: أفراد الشرطة، والجيش، ورجال المرور.

- القطاع الطبي: الأطباء، الممرضون، والعاملون في هيئة الإسعاف والمستشفيات.

- قطاع الحماية المدنية والإطفاء.

- مقدمو خدمات المرافق الأساسية: العاملون في محطات المياه، الكهرباء، والغاز.

- قطاع النقل العام والمواصلات: سائقو الحافلات والقطارات، والعاملون في المطارات والموانئ.

- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة (لتغطية فعاليات العيد).

- عمال النظافة وأطقم البلديات

إجازة عيد الأضحى2026 عي الاضحى2026 اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص اول ايام عيد الاضحى موعد وقفة عرفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترشيحاتنا

الأُضحية

دار الإفتاء: الأُضحية شعيرة لا يقوم من الصدقات مقامها

حكم التخلص من كلب عقـ.ــور

هل إنهاء حياة كلب عقـ.ــور لإنقاذ إنسان عليه وزر؟.. أمين الإفتاء يجيب

التراحم

التراحم منهج حياة.. أمين الإفتاء: الإسلام قدم منظومة متكاملة من القيم الاجتماعية

بالصور

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد