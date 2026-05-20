اقتراب الحسم.. شوبير يعلن عن أخبار سعيدة للإسماعيلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المسابقة ستقام بمشاركة 20 فريقًا بشكل رسمي، مع استمرار العمل على حلول استثمارية وإنقاذية لبعض الأندية المهددة بالهبوط، وفي مقدمتها الإسماعيلي.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن ملف الدمج والاستثمار لا يزال مطروحًا بقوة، مشيرًا إلى إمكانية الإعلان خلال الأيام المقبلة عن أخبار إيجابية تخص بعض الأندية الجماهيرية، خاصة الإسماعيلي، في ظل دخول شركات ومستثمرين لإنقاذ الموقف، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد لكنها لم تصل إلى قرار نهائي حتى الآن.

وأشار إلى أنه استفسر من المسؤولين عن شكل نظام الدوري في الموسم المقبل، خاصة بعد الانتقادات المتعلقة بكثرة عدد الفرق الهابطة ضمن مجموعة تفادي الهبوط.

وأكد شوبير أن النظام الجديد سيشهد مشاركة 6 فرق فقط في مجموعة التتويج، مقابل 14 فريقًا في مجموعة تفادي الهبوط، على أن تهبط 4 أندية بنهاية الموسم، وذلك ضمن خطة تدريجية لإعادة عدد فرق الدوري إلى 18 ناديًا خلال المواسم المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد يخطط للعودة تدريجيًا للنظام التقليدي للدوري، حيث سيتم تقليص عدد الفرق أولًا إلى 19 فريقًا، قبل الاستقرار نهائيًا على إقامة الدوري بمشاركة 18 ناديًا وبنظامه المعتاد.