انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية

انطلق اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية ووكالة الفضاء المصرية.

ويشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لاستعراض ملامح الموازنة الجديدة وخطط العمل خلال العام المالي المقبل.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع مستهدفات المعهد القومي للاتصالات في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خطط تطوير البرامج التدريبية والتوسع في دعم مهارات الشباب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الرقمي والتحول التكنولوجي.

كما تبحث اللجنة ملامح خطة وكالة الفضاء المصرية خلال العام المالي الجديد، خاصة ما يتعلق بتطوير برامج الفضاء والأقمار الصناعية، ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب متابعة المشروعات القومية المرتبطة بقطاع الفضاء وتعزيز التعاون العلمي والتقني.

ويأتي اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروعات موازنات الجهات والهيئات المختلفة ضمن خطة الدولة للعام المالي 2026/2027، ومتابعة أولويات الإنفاق على القطاعات التكنولوجية والبحثية ودعم خطط التنمية والتحول الرقمي.