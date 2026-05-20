الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

آية الجارحي

سجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء هدوءًا نسبيًا في البنوك العاملة في مصر ، عقب تراجعه أمس الثلاثاء.

ويُقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك ضمن نشرته الخدمية.

 وأقل سعر للدولار 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع، في بنك الإمارات دبي.

وقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار  53.29 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في  بنك نكست 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع

وفي بنك الشركة المصرفية سجّل الدولار 53.09 جنيه للشراء و 53.19 جنيه للبيع

ووصل سعر البنك الأهلي الكويتي 53.08 جنيه للشراء و53.13 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجّل 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وفي بنك  HSBC وصل إلى 53.07 جنيه للشراء و  53.17 جنيه للبيع

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.07 جنيه للشراء – 53.17 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وفي بنك مصر سجل 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

بلغ سعر البنك المصري الخليجي 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

ووصل في بنك التنمية الصناعية 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وفي بنك قناة السويس سجل 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.07 جنيه للشراء و  53.17 جنيه للبيع

ووصل الدولار الي53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع العربي الأفريقي الدولي (AAIB):

وفي بنك أبوظبي الأول (FABMISR) وصل الدولار في 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك بيت التمويل الكويتي 53.06 جنيه للشراء و  53.16 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك التجاري الدولي (CIB) 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك كريدي أجريكول 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك أبوظبي التجاري 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك البركة 53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح
طريقة عمل حواوشي السجق
فرح شعبان
كيف تختار الأضحية السليمة؟
