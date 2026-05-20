لماذا ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق بشكل كبير؟ الزراعة تحسم الأمر

كشف ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن الجميع يعلم أن محصول الطماطم مجنون، موضحا أن مزارعي وتجار الطماطم مهما خسروا لا يبعدون عن زراعتها.

وتابع جريس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الطماطم ترتفع في نفس التوقيت كل عام.

وحول ارتفاع أسعار الطماطم، أوضح أن هناك تغيرات جذرية في المناخ أثرت على حجم وكميات المحصول، حيث إن الأسعار انخفضت مرة واحدة وارتفعت مرة واحدة.

واستطرد الفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم انخفضت في أعقاب شهر رمضان إلى 20 جنيهًا، ولكن عادت للارتفاع منذ الأمس.

وأوضح أن اهتمام بإنتاج الطماطم من الزراعات المحمية في المشروعات الكبرى، وتكون ذات جودة عالية و90 % من المعروض حاليا من العروة السلكية وهي التي تشبه الصوب ولكن مكشوفة وتكون حباية جامدة.

ولفت إلى أن هناك مساحات كبيرة من الطماطم ولكن لم تتلون بعد، ومع موجات الحرارة الحالية سوف تتلون، مؤكدًا أن الأسعار الحالية سوف تستمر حتى مطلع شهر 6 تقريبًا

وواصل أن مصر توسعت في آخر 3 سنوات في زراعة صنف من الطماطم خاصة في الأقصر للتجفيف من أجل التصدير، موضحا أنه كلما زاد التصدير زاد الدولار.