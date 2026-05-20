ناقد رياضي: استمرار المنافسة حتى الجولة الأخيرة يؤكد قوة الدوري.. والزمالك الأقرب للقب

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري، أن استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري حتى الجولة الأخيرة يعكس قوة المسابقة وعدم ضعفها، مشيرًا إلى أن الصراع الحالي بين أكثر من فريق دليل على مستوى تنافسي مرتفع هذا الموسم.

وأوضح الزهيري، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أن الزمالك يعد الأقرب للتتويج باللقب، يليه بيراميدز ثم الأهلي، في ظل تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة.

وأضاف أن المفاجآت تظل واردة حتى اللحظات الأخيرة من عمر البطولة، مؤكدًا أن حسم الدوري لم يتم بعد وأن كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة.