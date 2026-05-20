ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأبيض؟.. دراسة تكشف مفاجأة

أصبح العسل خلال السنوات الأخيرة واحدًا من أكثر الأطعمة المرتبطة بالاتجاهات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحوّل من مجرد إضافة تقليدية للشاي والخبز إلى مكوّن أساسي في وصفات الطعام الصحية والمشروبات الطبيعية.

هل العسل صحي فعلًا أم مجرد “سكر متنكر”؟

كما ساهم مشاهير مثل David Beckham وEd Sheeran في زيادة شعبيته من خلال مشاركة تجاربهم في تربية النحل وصناعة العسل منزليًا.

لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون: هل العسل صحي بالفعل أم أنه مجرد شكل آخر من السكر؟، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما الفرق بين العسل والسكر الأبيض؟

العسل مادة طبيعية ينتجها النحل من رحيق الأزهار، ويحتوي على كميات صغيرة من الماء والمعادن والإنزيمات والمركبات النباتية، بينما السكر الأبيض منتج مُعالج يتم استخراجه من قصب السكر أو بنجر السكر.

ورغم اختلاف المصدر، فإن العسل والسكر متقاربان من حيث السعرات الحرارية والكربوهيدرات:

ـ ملعقة صغيرة من العسل تحتوي على نحو 21 سعرة حرارية و6 جرامات من الكربوهيدرات.

ـ بينما تحتوي ملعقة السكر الأبيض على 16 سعرة حرارية و4 جرامات من الكربوهيدرات.

ولكن الخبراء يشيرون إلى أن السكر الأبيض يُعرف باسم “السعرات الفارغة”، لأنه لا يحتوي على عناصر غذائية إضافية مثل العسل.

لماذا يعتبر العسل أفضل من السكر؟

وبحسب خبراء التغذية، يحتوي العسل الطبيعي الخام على نسب ضئيلة من:

ـ فيتامين C

ـ مجموعة فيتامينات B

ـ الكالسيوم

ـ الحديد

ـ الزنك

ـ النحاس

وتساعد هذه العناصر في:

ـ دعم المناعة

ـ تعزيز صحة الأعصاب

ـ تحسين إنتاج الدم

ـ حماية الخلايا من الالتهابات والأضرار التأكسدية

ومع ذلك، يؤكد المتخصصون أن العسل يظل مصدرًا للسكر، لذلك يجب تناوله باعتدال.

هل العسل مفيد لالتهاب الحلق والسعال؟

وتشير دراسات حديثة إلى أن العسل قد يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال بشكل أفضل من بعض الأدوية التقليدية.

ففي دراسة أجرتها جامعة أكسفورد عام 2020، وجد الباحثون أن العسل:

ـ خفّض معدل السعال بنسبة 36%

ـ وقلل حدة السعال بنسبة 44%

كما تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بمشروب الماء الدافئ مع الليمون والعسل لتخفيف أعراض التهاب الحلق.

ما هو أفضل أنواع العسل؟

ويُعتبر عسل المانوكا من أشهر وأغلى أنواع العسل في العالم، بسبب احتوائه على مركب “ميثيل جليوكسال” المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا.

ويتم تصنيف عسل المانوكا وفقًا لمؤشر UMF:

ـ من 5 إلى 9: مناسب للصحة العامة

ـ من 10 إلى 15: يحتوي على خصائص علاجية

ـ 16 فأكثر: تركيز مرتفع من المركبات المضادة للبكتيريا

ولكن الخبراء يحذرون من المنتجات التجارية شديدة المعالجة، والتي قد تفقد جزءًا كبيرًا من فوائدها الصحية.

هل العسل يعالج حساسية الربيع؟

ورغم انتشار الاعتقاد بأن تناول العسل المحلي يوميًا يساعد في الوقاية من حساسية الربيع، فإن الخبراء يؤكدون عدم وجود أدلة علمية قوية تدعم هذه الفكرة حتى الآن.

ومع ذلك، يحتوي “حبوب لقاح النحل” على مضادات أكسدة ومعادن مفيدة قد تدعم الصحة العامة عند إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان.

أفضل طريقة لتناول العسل

وينصح خبراء التغذية بتناول العسل مع مصادر للبروتين أو الدهون الصحية لتقليل ارتفاع السكر في الدم، مثل:

الزبادي اليوناني

زبدة الفول السوداني

الشوفان

المكسرات

كما يُفضل عدم الإفراط في تناوله، لأنه غني بالسعرات الحرارية رغم فوائده الغذائية.

هل العسل “سوبر فود”؟

ويرى الخبراء أن العسل ليس غذاءً سحريًا، لكنه قد يكون خيارًا أفضل من السكر الأبيض عند استخدامه باعتدال، خاصة إذا كان خامًا وغير معالج.

ويظل النظام الغذائي المتوازن هو العامل الأهم للحفاظ على الصحة، وليس الاعتماد على نوع واحد من الأطعمة فقط.