ناقد رياضي: ممدوح عباس يفعل كل شيء في الزمالك.. والجمهور هو من أوصل النادي لصدارة الدوري

كشف الناقد الرياضي محمد مهدي أسباب الأزمة الخاصة بتذاكر المباريات في مباريات نادي الزمالك تحديدًا وعجز الكثير من جمهور الأبيض على الحصول هذه التذاكر خاصة في نهائي كأس الكونفدرالية أو مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وقال محمد مهدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «جمهور الزمالك هو من أوصل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، وهو من أوصل إلى نهاية الدوري في الصدارة».

وأردف قائلًا: «بمجرد فتح التذاكر الخاصة بمباريات الزمالك عبر موقع تذكرتي تتهاتف جمهور الزمالك لحجز التذاكر وهو ما يؤدي إلى نفادها سريعًا».

وتابع قائلًا: «أعضاء من مجلس إدارة الزمالك يحصلون على تذاكر المباريات بل وحصلت خناقة داخل المجلس من قبل على التذاكر، وأعضاء المجلس يسعون للحصول عهلى التذاكر والدعوات وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية لأغراض انتخابية».

وأضاف مهدي: «لدي معلومة أن مجلس الزمالك أرسل خطابات رسمية لمنع بعض الصحفيين وبعض المشجعين بعينهم من حضور المباريات».

وأشار محمد مهدي إلى أن ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للزمالك، هو من يفعل كل شيء في نادي الزمالك ولا دور واضح لمجلس الإدارة في ذلك.