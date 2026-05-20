ناقد رياضي: بيان مجلس الزمالك بشأن حصة تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا «غير مسئول» |فيديو

استنكر الناقد الرياضي أحمد جلال، البيان الصادر عن مجلس إدارة الزمالك بشأن مسألة حصة التذاكر التي وافق نادي سيراميكا كليوباترا على منحها لجماهير الزمالك قبل مباراة الفريقين غدًا في الجولة الختامية من مرحلة التتيوج بالدوري المصري.

وقال أحمد جلال، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «بيان مجلس إدارة الزمالك اليوم غير مسؤول وغير محترف بشأن قصة حصة التذاكر وطرحها لجمهور الزمالك».

وأردف قائلًا: «السؤال لماذا لم يتواصل مجلس إدارة الزمالك مع مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا للتعرف على خطوات ما حدث في موضوع التذاكر».

وحول حسم لقب الدوري المصري غدًا، قال جلال: «نحن في موسم استثنائي ولأول مرة 3 فرق تتنافس على لقب الدوري حتى آخر جولة من عمر المسابقة».

وتساءل قائلًا: «هل من الممكن أن يُطلق غدًا على الدوري دوري محمد أبو العينين أو دوري سيراميكا كليوباترا حال نجح الفريق في الفوز على الزمالك».

ولفت “جلال” إلى أنه من الممكن أن تشهد الكرة المصرية غدًا حدثًا لم يحدث في تاريخها من قبل وهو أن يجمع نادي غير الأهلي والزمالك بلقبي الدوري والكأس في موسم واحد، وذلك حال تتويج بيراميدز بلقب الدوري.

وأثنى “جلال” على جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، ومعتمد جمال والجهاز الفني لنادي الزمالك، معتبرًا أنهم يستحقون كل الاحترام والتقدير والشكر على ما قدموه حتى لو لم يحقق الزمالك لقب الدوري.