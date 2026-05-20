مدرسة ميناب داخل قاعدة صواريخ كروز.. رد عاجل من إيران على التصريحات الأمريكية

نفت إيران، التصريحات الأمريكية التي زعمت أن مدرسة ميناب التي تعرضت لغارة جوية قتل فيها عشرات الطالبات، كانت موجودة داخل قاعدة للصواريخ.

وأكدت طهران، أن ادعاء الولايات المتحدة بأن المدرسة التي قصفت كانت داخل قاعدة لصواريخ كروز لا أساس له من الصحة.

وأمس الثلاثاء، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، خلال جلسة في الكونجرس، إن هذه القيادة واجهت خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب مهامها الإقليمية الأخرى، ما وصفه بـ "التهديد المتزايد" من إيران.

وأضاف أن تقييم الجيش الأمريكي لقصف مدرسة في مدينة "ميناب" معقّد، لأن المدرسة تقع داخل موقع يُقال إنه يضم قاعدة نشطة لصواريخ كروز في إيران.